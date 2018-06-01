Фотофакт: Верблюды пасутся на стадионе в Барановичах 1.06.2018, 11:59

Фото: intex-press.by

Как выглядит запасное поле барановичского стадиона.

Свидетелем необычного зрелища стали читатели Intex-press 31 мая. Вместо тренирующихся футболистов на запасном стадионе паслись верблюды цирка-шапито, который приехал недавно в город.

Фото: intex-press.by

Фото: intex-press.by

Возможно, это лучшее решение для поля такого качества. Напомним, что 27 мая главный тренер «Белшины» Георгий Кондратьев после победы над «Барановичами» (2:1) в 8-м туре первой лиги возмутился качеством полей в Барановичах.

Фото: intex-press.by

Фото: intex-press.by

Фото: intex-press.by