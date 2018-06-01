О хитрых уловках Путина 3 Павел Баев

1.06.2018, 12:09

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Россия остается застойной, злой и токсичной.

В России прошел ежегодный Петербургский экономический форум. В этом году событие посетили больше высокопоставленных иностранных гостей, чем ожидалось, ведь экономика РФ – застойная, интереса со стороны международных инвесторов тоже нет. Так что, пожалуй, за этот успех организаторам стоит поблагодарить президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Одна из причин, по которым президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Японии Синдзо Абэ и китайский вице-президент Ван Цишань присутствовали на мероприятии – бесспорно, нескладное и резкое поведение Трампа на международной арене.

Президент РФ Владимир Путин, который традиционно руководит дебатами на этом форуме, стремился по максимуму использовать возможности внезапно возникшего консенсуса. Его главный аргумент: санкции Запада против России нарушают глобальные правила экономических отношений, как и несправедливый протекционизм, нарушающий нормальный поток товаров на мировых рынках.

Эта хитрая уловка касается растущих опасений насчет угроз США усилить запретительные тарифы и развязать новые торговые войны. А нацелена она на отбеливание России от любой вины за нарушение основных норм международного поведения.

Следуя этой линии, Путин снова отрицал ответственность за крушение рейса MH17 над Донбассом 17 июля 2014 года: несмотря на вывод, сделанный Совместной следственной группой, который приняли за основу правительства Австралии и Нидерландов в своей юридической и политической реакции. Россия официально рассматривает этот вывод как продукт маловажной гражданской активности, возглавляемой Bellingcat – аналитической онлайн-структурой.

Тем не менее, Москве придется учитывать тот факт, что НАТО твердо поддерживает это расследование. Еще одна серия опровержений Путина касалась попытки российских спецслужб использовать химическое оружие для наказания полковника Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Британии. Такая твердая позиция может казаться эффективной, но по факту она лишь усугубляет международное недоверие к любому официальному заявлению Кремля. Следовательно, проблема восстановления доверия, которой Макрон уделял особое внимание, не получило подкрепление действиями.

Путин с легкостью нашел, как использовать выход США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе себе на пользу. Это – больная тема для европейцев, которая еще и вызывает неприятие у китайцев и японцев. Россия выразила готовность объединиться с Европейским союзом в противодействии повторному введению санкций США против Ирана, утверждая, что СВПД может выполняться без участия его главного гаранта.

Только с этим аргументом есть одна проблема: европейцы рассматривают вмешательство Ирана в сирийскую войну как серьезную проблему безопасности, в то время как Россия зависит от Ирана, поддерживающего интервенцию – ведь они «братья по оружию». В прошлом году преждевременное заявление Путина о «победе» в Сирии вызвало много проблем для российской операции.

Недавние новости о жертвах среди российских военных советников перекрывает новая информация о столкновении между разнообразными силами войск, поддерживающих Башара Асада, и спецподразделениями США в феврале прошлого года, в ходе которой погибло много российских наемников.

А вот саммит США – Северной Кореи, предварительно намеченный на 12 июня, Москве эксплуатировать не удалось: Петербургский форум совпал с заявлением Трампа об его отмене. Южнокорейский президент Мун Чжэ Ин в одиночку принялся спасать встречу двух бунтарей и даже стал их главным посредником. Путин изначально понимал, что касательно этого вопроса у него мало общего с Абэ. Но отсутствие четкого понимания по поводу того, чью сторону займет Китай в перспективе денуклеаризации Корейского полуострова, вызывает у лидера Кремля настоящее беспокойство.

Какими бы ни были текущие политические перипетии, привычная напыщенность в Санкт-Петербурге не скроет экономическую слабость России, которая выглядит особенно мрачно в сравнении с уверенным экономическим ростом Китая и Индии. Ни у кого нет больших ожиданий от нового российского правительства, которое возглавил старый премьер-министр Дмитрий Медведев.

Тем не менее, полное отсутствие каких-либо реформаторских идей и очевидные разногласия в отношении основных принципов, которыми стоит руководствоваться для достижения хотя бы скоромного роста, разочаровывают.

Хотя Путин и заявляет об амбициозных целях, по факту его беспокоит только сохранение баланса между несколькими соперничающими кланами при его дворе. В первую очередь, этот баланс достигается распределением финансовых потоков из государственного бюджета. Правительство ответственно за сбор доходов и является виновником болезненных сокращений социальных программ.

Любая попытка ограничить хищнические аппетиты приятелей Путина означает напрашиваться на неприятности. Иллюстрацией тому – главе Сбербанка Герману Грефу пришлось уволить своих аналитиков, освещавших коррупционные схемы, обогащающие близкого соратника президента, миллиардера Геннадия Тимченко. Этот, казалось бы, второстепенный факт более убедителен для большинства инвесторов, чем любые высокоуровневые заверения: с настоящими результатами только предстоит столкнуться.

Огромные «откаты» - то единственное, с помощью чего Москва все еще может заключать деловые сделки. В подтверждение этому, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган с гордостью объявил о прямой выплате Россией миллиарда долларов в качестве бонуса за согласие на строительство второй магистрали газопровода Turk Stream – за счет «Газпрома».

Путин может вообразить себя мастером игры на разногласиях между его противниками. Но его грубая бесхозяйственность в отношении российской экономики – предупредительный знак каждому его стороннику.

Он больше не может превратить коррупцию в политический актив, манипулируя потоками «грязных денег»; и Вашингтон, несмотря на все вопросы о сомнительных связях с Россией, фактически ведет международную борьбу с российской коррупцией. Мировая общественность может быть разочарована некомпетентной и эгоистичной политикой Трампа, но попытки Путина воспользоваться этим неплодотворны: для каждого потенциального «агента влияния» очевидно, что объединение с Россией в «коалиции разочарования» означает идти на компромисс с причиной. На первый взгляд, общаться с Москвой – полезно; но эти коммуникации только лишний раз напоминают Парижу, Токио и даже Пекину, что Россия остается застойной, злой и токсичной.

Павел Баев, Eurasia Daily Monitor, (перевод - «Новое время»)