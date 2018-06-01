Появились две карты из «секретной» части генплана Минска 3 1.06.2018, 12:15

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Власти не публикуют подобные карты в публичном доступе.

Несколько дней назад телеграм-канал «Горад для гараджан» опубликовал карту из третьей части генплана Минска (графические материалы), которые власти не публикуют в открытом доступе — на ней были изображены самые густонаселенные районы Минска, сообщает the-village.me.

Теперь канал показал еще две карты:

«Концентрация рабочих мест в городе»

«Сбалансированность рабочих мест и проживания горожан»

Как можно заметить, минчане проживают в одних районах, так называемых «спальниках», например, в Каменной Горке, Сухарево, Юго-Западе, а работают в других — в промзоне Шабанов, в Чижовке, Лебяжьем и деловом центре города.