Массовые протесты в Тбилиси: президент Грузии пришел к организатору акций 3 1.06.2018, 12:32

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Фото: EPA/UPG

Маргвелашвили попросил лидера протестов провести с ним встречу с глазу на глаз.

Президент Грузии Георгий Маргвелашвили пришел в палатку к организатору масштабных акций протеста Зазе Саларидзе.

Президент попросил провести с ним встречу с глазу на глаз, сообщает Интерфакс-Украина.

Накануне Саларидзе заявил, что из всех представителей властей он хотел бы встретиться только с президентом.

Фото: EPA/UPG

В пятницу акция протеста с требованием отставки правительства будет возобновлена.

Фото: EPA/UPG

Акции солидарности с отцом убитого подростка начались и в других городах Грузии.

Фото: EPA/UPG

К митингам присоединились представители различных оппозиционных политических партий, которые заявляют, что поддерживают требование отставки всего правительства во главе с премьером. При этом среди оппозиционеров, пришедших на акции, присутствовали как представители бывшей правящей партии, так и их противники.

Фото: EPA/UPG

Накануне в Тбилиси собрался многотысячный митинг в связи с делом об убийстве в конце 2017 года двух подростков. Отец одного из убитых Заза Саралидзе обвинил прокуратуру в необъективности и укрывательстве убийц, которые, по его мнению, находятся на свободе, покрываемые влиятельными родственниками. Он призвал общество и все политические силы в стране присоединиться к протесту.

Фото: EPA/UPG