Парламент Испании отправил в отставку премьер-министра
- 1.06.2018, 12:56
Правительство возглавит социалист Педро Санчес.
Парламент Испании поддержал вотум недоверия правительству из-за решения суда по громкому делу о масштабной коррупции, связанной с правящей "Народной партией".
Об этом сообщает El Pais.
За недоверие правительству проголосовали 180 депутатов испанского парламента, против были 169, воздержались - 1.
Голосование парламента вотум недоверия влечет за собой отставку премьера Мариано Рахоя и всего состава правительства.
Ранее Мариано Рахой признал свое поражение и выразил готовность первым поздравить социалиста Педро Санчеса, который станет следующим премьер-министром.
Вопрос выражения недоверия правительству Рахоя в парламенте подняли из-за решения суда по громкому делу о масштабной коррупции, связанной с правящей "Народной партией".
Напомним, 24 мая испанский суд приговорил бизнесменов и бывших политиков к большим срокам заключения и штрафам за участие в схеме откатов за контракты, которые помогали финансировать правящую Народную партию".