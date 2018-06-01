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Парламент Испании отправил в отставку премьер-министра

  • 1.06.2018, 12:56
Педро Санчес
Фото: RTVE

Правительство возглавит социалист Педро Санчес.

Парламент Испании поддержал вотум недоверия правительству из-за решения суда по громкому делу о масштабной коррупции, связанной с правящей "Народной партией".

Об этом сообщает El Pais.

За недоверие правительству проголосовали 180 депутатов испанского парламента, против были 169, воздержались - 1.

Голосование парламента вотум недоверия влечет за собой отставку премьера Мариано Рахоя и всего состава правительства.

Ранее Мариано Рахой признал свое поражение и выразил готовность первым поздравить социалиста Педро Санчеса, который станет следующим премьер-министром.

Вопрос выражения недоверия правительству Рахоя в парламенте подняли из-за решения суда по громкому делу о масштабной коррупции, связанной с правящей "Народной партией".

Напомним, 24 мая испанский суд приговорил бизнесменов и бывших политиков к большим срокам заключения и штрафам за участие в схеме откатов за контракты, которые помогали финансировать правящую Народную партию".


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