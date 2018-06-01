Лукашенко предложил перевести военных на границу с Украиной и ЕС 18 1.06.2018, 13:04

2,836

Диктатор хочет перераспределить личный состав из армии в погранслужбу.

Лукашенко 1 июня отправился в рабочую поездку в Брестскую область, во время которой ознакомится с обеспечением пограничной безопасности Беларуси, сообщает БелТА.

Во время посещения погранзаставы «Дивин» в Кобринском районе диктатор поручил изучить возможность перераспределения личного состава между армией и погранслужбой.

«Может быть, нам не надо стремиться уж слишком сокращаться в погранвойсках. Все-таки они тут постоянно в боевой готовности. И обучение дай бог. И для будущего они все-таки людям дают больше навыков, хотя бы для обычных мотострелков. Может быть, нам где-то армии подсократиться на 2−3 тыс., оставив им (пограничникам) эту численность. Пусть они будут на каждой заставе по 5−10 человек», — заявил Лукашенко.

Численность белорусской армии на 1 января 2018 года составляет почти 65 тысяч человек, из которых более 46 тысяч военнослужащие.