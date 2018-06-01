Каким будет начало лета в Беларуси? 1.06.2018, 13:08

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Синоптики изменили свой прогноз.

На ближайшие выходные в Беларуси ожидается теплая погода и преимущественно без осадков. Об этом агентству БелТА рассказали в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды. Ранее синоптики прогнозировали, что начало июня будет прохладным.

1 июня осадков не ожидается. Ночью температура воздуха будет +3... +9 градусов, по северо-востоку в отдельных районах на почве ожидаются заморозки до нуля — 2 градусов мороза. Днем прогнозируется от 18 до 24 со знаком "плюс". По юго-западу страны ночью будет 10-14 со знаком "плюс", днем — до 25-28 градусов выше нуля.

В субботу, 2 июня, также будет преимущественно без осадков. Лишь днем в крайних юго-западных районах возможны кратковременные дожди и грозы. Столбик термометра ночью покажет от +5 по крайнем юго-востоке до +14 по западу страны. Днем ожидается 23-28 со знаком "плюс".

3 июня также осадков не ожидается. Ночью температура воздуха будет 10-15 тепла, днем ожидается 24-30 градусов выше нуля.

В понедельник очень теплая погода сохранится, но местами ожидаются кратковременные дожди, днем в отдельных районах — грозы. Ночью температура воздуха будет +12... +17, днем — от 24 до 29 градусов, по юго-западу страны воздух прогреется до 31 градуса.