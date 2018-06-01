Метро Каракаса стало бесплатным: кончилось сырье для билетов 5 1.06.2018, 13:07

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Фото: Getty Images/AFP

В Венесуэле исчерпываются валютные резервы.

В столице Венесуэлы Каракасе 53 станции метро открыли свои турникеты перед всеми желающими. Как сообщило в четверг, 31 мая, dw.com со ссылкой на бывших сотрудников государственной компании Metro de Caracas C.A., это связано с невозможностью изготовить билеты.

Как и большинство оборудования, используемого в метро Каракаса, сырье, необходимое для производства билетов, Венесуэла также закупает за рубежом.

Однако государство, вынужденное в условиях жесткого экономического кризиса, экономить валютные резервы, уже более года не предоставляла транспортной компании валюту на их приобретение. В результате руководители станции метро получили указание просто сделать вход для пассажиров бесплатным, если запас проездных документов заканчивается.

Услугам метро Каракаса ежедневно пользуются более 2 млн человек.