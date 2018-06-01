«Немецкая волна»: Помочь может только полное разъяснение ситуации с Бабченко 4 Бернд Йоханн, руководитель украинской редакции DW

1.06.2018, 13:11

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Аркадий Бабченко

Фото: gordon

Общественность была введена в заблуждение.

Редко к чувству радости от того факта, что человек жив, примешивается столько изумления и даже негодования. Общественность была введена в заблуждение таким вопиющим образом, что не только украинцы, но и наблюдатели, и друзья Украины в других странах могут лишь качать головой. Мнимое убийство критика Кремля, российского журналиста Аркадия Бабченко в Киеве было просто инсценировкой украинских спецслужб.

Таким образом был якобы предотвращен сговор с целью совершения убийства, направленный против Бабченко и других лиц, по заданию России, утверждают в Киеве. При этом украинские спецслужбы и прокуратура пока предоставили недостаточные доказательства.

Это, например, видеозаписи, демонстрирующие задержание на улице предполагаемого организатора преступления и тайную передачу денег для покупки оружия и оплаты киллера. Но на этих видео не видно лиц, слышен лишь разговор.

Фейковая история - и для президента Германии

При этом ясно, что журналист Бабченко с готовностью сыграл роль статиста в операции спецслужб. Он даже дал себя сфотографировать, лежа в луже крови. Этот снимок облетел мир как документ, свидетельствующий об убийстве, которое разыгрывали в Киеве на протяжении 20 часов не только силовые ведомства, но и представители правительства.

Цель акции очевидна - по максимуму привлечь внимание общественности. Вместе с тем это была фейковая история, которой принимающая сторона "угостила" президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера (Frank-Walter Steinmeier) в день его визита в Киеве.

Плохая новость, которая оказалась неправдой, омрачила не только визит президента ФРГ в Украину. Доверие к украинской политике как внутри страны, так и за ее пределами, оказалось подорванным, чего уже давно не было. Разумеется, для предотвращения преступлений необходимы тайные расследования и секретность. Это обоснованно, ведь Украина четыре года подвергается российской военной агрессии, которую Кремль проводит коварными методами, прежде всего в Донбассе, а также используя на пропагандистском фронте политическую дезинформацию и фейковые новости.

Только полное разъяснение может помочь

Но должна ли Украина отвечать, прибегая к тем же методам? Должна ли она для этого даже инсценировать якобы настоящее убийство? Действительно ли было необходимо заставлять страдать и скорбеть семью, друзей и знакомых Бабченко? Какие еще доказательства вины предполагаемых преступников и заказчиков убийства российского журналиста есть у прокуратуры и спецслужб, чтобы оправдать свои действия?

Украина должна срочно дать объяснения - в том числе своим партнерам, таким как Германия и другие страны. Визит в Украину министра иностранных дел Германии Хайко Маса (Heiko Maas), который следует сразу за поездкой Штайнмайера, предоставляет такую возможность. Киев должен ею воспользоваться.

Если полного разъяснения скандала не произойдет, то на фоне отсутствия прогресса в проведении реформ - особенно в том, что касается борьбы с коррупцией, - и без того крайне подпорченный имидж Украины пострадает еще больше.

Хочется надеяться, что украинской политике понятны масштабы того, насколько сильно пошатнулось доверие к ней. Дело Бабченко вызывает замешательство и вопросы не только в Украине, но на международном уровне. Теперь может помочь только одно - Украина должна дать исчерпывающие объяснения.

Бернд Йоханн, руководитель украинской редакции DW, «Немецкая волна»