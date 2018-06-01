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Начальник ГАИ Минского района выиграл в лотерею квартиру за $58 тысяч

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  • 1.06.2018, 13:13
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Иван Кузьменко с семьей

Успех Ивану Кузьменко принесла купленная в магазине шоколадка.

Об удаче, улыбнувшейся семье начальника ГАИ Минского района Ивана Кузьменко, сообщила компания «Евроторг» (сеть магазинов «Евроопт»), пишет nn.by.

Семье Кузьменко досталась квартира в новостройке возле «Минск-Арены» стоимостью $58 тысяч.

Начальник ГАИ пояснил, что успех ему принесла купленная в магазине шоколадка.

Дом, в котором будет жить начальник ГАИ

«Жилплощадь я обеспечил, теперь можно и о пополнении семьи задуматься!» — заявил Иван Кузьменко на торжественной церемонии.

В семье двое сыновей, трехлетний Алексей и девятилетний Павел.


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