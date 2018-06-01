В мире стартует глобальная акция в поддержку режиссера Олега Сенцова 1.06.2018, 13:19

Олег Сенцов

Фото: Коммерсант

Активисты выставят красную карточку режиму Путина перед ЧМ-2018.

В мире 1 июня стартует глобальная акция #SaveOlegSentsov, в рамках которой в разных странах пройдут пикеты с требованием освободить из российской колонии украинского режиссера Олега Сенцова. Как сообщается на странице движения SaveSentsov в Twitter, акция продлится два дня.

Акцию поддержат в Германии, Франции, Италии, Литве, Латвии, Эстонии, Чехии, Швеции, Швейцарии, Грузии, Польше, Бельгии, Великобритании, Канаде, США, Австралии, Израиле, Португалии, Австрии, Кувейте, России и Украине.

Активисты подчеркивают важность активного протеста именно накануне ЧМ-2018, который через несколько дней откроется в России. В разных городах по всему миру активисты выставят красную карточку режиму Путина.