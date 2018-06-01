«Не кабак, а музей»: В Куропатах стартовало круглосуточное дежурство
- 1.06.2018, 13:27
Владельцы отложили открытие ресторана из-за протеста.
В Куропатах прошла акция защитников Куропат, протестующих против открытия рядом с урочищем ресторана. Ресторан расположен в 50 метрах от мемориального леса. В акции приняли участие Павел Северинец, Нина Богинская, Леонид Кулаков, Змитер Дашкевич, пишет nn.by.
В начале к собравшимся обратился Павел Северинец. Он заявил, что с субботы начнется круглосуточная акция в Куропатах активистов «Молодого фронта».
По словам политика, единственный выход у инвесторов и арендаторов - передать здание для музея жертв сталинских репрессий. «Это единственный для них выход, чтобы сохранить недвижимость, - убежден Павел Северинец. - Строительство в охранной зоне запрещено решением прокуратуры».
Владельцы ресторана отложили открытие комплекса. На воротах висела табличка «Закрыто».
Северинец раздал участникам пластиковые тарелочки с нарисованными на них мишенями.