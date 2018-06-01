Дэйв Льюис рассказал об ошибках перед ЧМ-2018 по хоккею 1.06.2018, 13:39

Дэйв Льюис

Фото: Александр Шичко/Прессбол

Между экс-тренером национальной сборной по хоккею и ФХРБ возникли разногласия.

Экс-коуч сборной Беларуси Дэйв Льюис рассказал, что хотел бы начать кэмп команды перед чемпионатом мира несколько позже, пишет pressball.by.

— Случись вам вернуться в начало апрельского кэмпа, что-либо изменили бы в составе или подготовке?

— Может, дал бы игрокам немного больше времени отдохнуть. Сезон был долгим и напряженным, наш сбор — тоже...

— Это ваша ошибка?

— Федерация хотела, чтобы кэмп стартовал в определенный день. Это ее решение, с которым ничего не мог поделать.

— А вы когда начали бы сбор?

— Точную дату уже не назову, но на неделю или две позже. Думаю, это кое-что изменило бы.

— За что можете себя упрекнуть?

— Ох, даже не знаю... Если ты тренер и в твоем распоряжении игроки, то вы и побеждаете, и проигрываете как одна команда. Так думаю уже много лет — сначала будучи хоккеистом, а затем став коучем. Да, в этом году, повторюсь, можно было бы дать ребятам больше времени на восстановление после длительного сезона. А так даже не знаю, что изменил бы, – сказал Льюис.