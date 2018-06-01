Три бесценных урока от истории с Бабченко 4 Карина Орлова

1.06.2018, 13:45

1,408

Карина Орлова

Вот война, которую ведет Россия в Украине, их не шокирует, все нормально.

И больше всего мне нравится, как возмущенную мировую и российскую либеральную общественность шокировала спецоперация СБУ (надеюсь, все-таки она, а не то, что Аркадий Бабченко жив).

Но вот война, которую ведет Россия в Украине, их не шокирует, все нормально. Там взаправду люди гибнут каждый день примерно, но это не достойно сердечных приступов возмущенных и публичной порки агрессора на парткоме.

То ли дело спецоперация СБУ, когда ЧУВСТВА СКОРБЯЩИХ обманули! Когда подорвали веру в СМИ! (Несмотря на то, что смерть подтвердили власти Украины).

Вот где шок! А уж те, кто знали о спецоперации, и не сообщили о ней в Фейсбук, а лучше сразу на горячую линию ФСБ России, вообще, вообще, вапще нелюди! Бездушные, бездуховные гады!

Ну что, какие выводы сделаем?

Значит, во-первых, теперь когда сообщат о смерти кого-либо, например, Майкла Джексона, не верить!! пока каждый! каждый журналист не увидит тело, а лучше оторвет от него кусочек в доказательство и выставит затем в редакции, куда любой желающий сможет прийти и убедиться в том, что подозреваемый в смерти все же умер. Окончательно и бесповоротно.

Второе. Некрологи в первый день больше не писать — чего зря драгоценные буквы тратить, вдруг не умер? Не надо торопиться. Скорбь по нынешним временам валюта ценная.

И третье. СБУ это такая дрянная организация, что вообще говоря, ну а вдруг, правда, война в Украине — это тоже спецоперация СБУ? А вовсе не нападение России на соседнее государство.

Да, действительно, с этим ощущением трескать бублики в Мордоре, многозначительно закатывая глаза за умными беседами о Бродском или на выступлениях ПМЭФ, гораздо приятнее. Спокойнее, что ли.

Так и живем.

Карина Орлова, «Фейсбук»