Обменные пункты в Чехии больше не смогут обманывать клиентов 3 1.06.2018, 13:48

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Обменные пункты больше не смогут брать комиссию за проведение валютной операции.

Клиенты обменных пунктов по всей стране получат до двух часов времени, чтобы вернуть свои деньги обратно, если валютная операция была совершена по невыгодному курсу. Соответствующие поправки к законопроекту на сегодняшнем заседании одобрило правительство Чехии в отставке, которое ранее аналогичный законопроект не поддержало, пишет сайт aroundprague.cz.

«Это не тайна, что действия некоторых обменных пунктов, особенно в центре столицы, не создают положительный имидж Чехии. На Староместской площади можно поменять евро на кроны по курсу 15 или с комиссией 28%, что недопустимо», – заявила министр финансов Алена Шилерова.

В принятых поправках к закону говорится и о обязательстве обменных пунктов информировать своих клиентов о возможности вернуть деньги в течение двух часов. Соответствующая информация должна быть размещена около табло с актуальными курсами валют.

Обменные пункты больше не смогут брать комиссию за проведение валютной операции, законопроект лишит их этой возможности.

Единственное, что необходимо помнить клиентам: вернуть свои деньги можно до суммы в 1000 евро. Это сделано с целью избежать различных спекуляций и нечестных действий со стороны клиентов.

Когда вступят поправки в законную силу – не сообщается. Законопроект должен утвердить парламент, сенат и подписать президент страны, затем только через три месяца он начнёт действовать.