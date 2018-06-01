Министр обороны: Полк, охраняющий БелАЭС, вооружат «Торами» 7 1.06.2018, 13:47

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На боевое дежурство зенитно-ракетный полк заступит в конце лета.

Под Островцом открыли военный городок для полка, который будет охранять БелАЭС. До станции отсюда примерно семь километров. На боевое дежурство гвардейский 1146-й зенитно-ракетный полк заступит в конце лета, сообщает tut.by.

— Полк вооружен зенитно-ракетными комплексами «Тор-М2». Он (полк. — Прим. TUT.BY) четырехбатарейного состава и на северо-западном направлении выполняет задачи прикрытия воздушного пространства Республики Беларусь, — рассказал присутствовавший на открытии городка министр обороны Андрей Равков. — В рамках работы общей системы ПВО страны полк будет осуществлять физическое прикрытие вводимой в следующем году атомной электростанции.

Министр объяснил, почему для прикрытия АЭС выбраны именно «Тор-М2».

— Новое вооружение, новый полк, новый городок — логика тут проста, — пояснил министр. — Это направление мы считаем одним из самых важных, поэтому размещение на этом направлении нового комплекса вполне логично.

Как ранее сообщалось, гвардейский 1146-й зенитно-ракетный полк первым в стране вооружили зенитным ракетным комплексом ПВО «Тор-М2». Комплекс способен бороться с баллистическими воздушными целями и крылатыми ракетами.