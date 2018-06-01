Видеофакт: В Минске пенсионерки чуть не подрались за сосиски на акции 12 1.06.2018, 13:54

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Товар выставили со скидкой в 50%.

В одном из минских продовольственных магазинов торговой сети «Простор» выставили лоток с сосисками и колбасами на акции, толпа чуть не подралась за них. Курьезное видео появилось в сети.

В соцсетях люди уже бурно обсуждают ситуацию, которая произошла в Минске. В магазине сосиски и колбасы с подходящим к концу сроком годности выставили на продажу за полцены – скидка была 50 процентов.

К лотку сбежалась толпа пенсионеров, они толкались за право урвать себе «халявный кусок», недалеко было и до драки. Случилось это в микрорайоне Чижовка, отмечает автор видеоролика.