Видеофакт: В Минске пенсионерки чуть не подрались за сосиски на акции

Видеофакт: В Минске пенсионерки чуть не подрались за сосиски на акции12
- 1.06.2018, 13:54
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Товар выставили со скидкой в 50%.
В одном из минских продовольственных магазинов торговой сети «Простор» выставили лоток с сосисками и колбасами на акции, толпа чуть не подралась за них. Курьезное видео появилось в сети.
В соцсетях люди уже бурно обсуждают ситуацию, которая произошла в Минске. В магазине сосиски и колбасы с подходящим к концу сроком годности выставили на продажу за полцены – скидка была 50 процентов.
К лотку сбежалась толпа пенсионеров, они толкались за право урвать себе «халявный кусок», недалеко было и до драки. Случилось это в микрорайоне Чижовка, отмечает автор видеоролика.
В просторе в чижовке прям как в СССР, бабульки дерутся за колбасу и сосиски со скидкой 50% (с истекающими сроками)@tutby @OnlinerBY pic.twitter.com/YgSH9E6dSR— Ilya V. (@Carter_BLR) 31 мая 2018 г.