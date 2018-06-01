Теперь у Путина - уникальные полномочия 7 1.06.2018, 13:56

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Фото: kasparov.ru

Путин сможет самостоятельно регулировать деятельность некоторых компаний.

Владимир Путин получил на этой неделе уникальные полномочия, которые сможет использовать по своему усмотрению, пишет Telegram-канал Малюта Скуратов.

Совет Федерации одобрил законопроект (ранее его оперативно провели через все чтения в Думе), согласно которому президент сможет "в исключительных случаях" устанавливать "особенности создания, реорганизации, ликвидации и правового положения" хозяйственных обществ "в отдельных сферах деятельности".

То есть, Владимир Путин сможет самостоятельно, не обращая внимания на другие законы, регулировать деятельность некоторых компаний.

Как отмечает МК, президент, например, сможет для неопределенного круга компаний в неопределенного рода ситуациях определять сам, в обход других действующих законов, в том числе Гражданского кодекса, как должна храниться, раскрываться и кому предоставляться информация о деятельности этих невероятных компаний.

Кроме того, Владимир Путин сможет сам определить, по каким правилам эти компании должны совершать сделки, как их заверять и учитывать. И, наконец, он будет вправе сам предписывать особенности "учета информации о ценных бумагах в отдельных сферах деятельности".

Какие это будут компании? Закон позволяет самые широкие трактовки. Удобно, правда? В "Газпроме", "Роснефти", да мало ли где еще уже замерли в предвкушении и радостно потирают руки. Права миноритарных акционеров?

Нет, не слышали. Про такую архаику, как прозрачность деятельности, мы уже и вспоминать не будем. Похоже, скоро останется только избранный круг, который будет знать (и направлять) направление движения денежных потоков целого ряда корпораций. На что только не пойдешь в условиях санкций.