На Павла Северинца составили протокол за акцию в Куропатах 1 1.06.2018, 14:10

Павел Северинец

ГАИ успотрело «нарушение ПДД» в действиях политика.

Об этом сопредседатель Белорусской христианской демократии рассказал cайту Charter97.org:

- На меня составили протокол за «нарушении ПДД». Говорят, что я находился на «проезжей части», хотя никакой «проезжей части» в охранной зоне Куропат быть не может. Действия ГАИ связаны с акцией протеста, которая прошла сегодня в урочище.

Благодаря сегодняшней акции владельцы ресторана отказались от открытия. Но власти пытаются с помощью тактики «мелкого фола» напугать защитников Куропат.

Оформляют на активистов разные бумаги. Получается, что МВД «крышует» открытие ресторана и этот бизнес, - заявил Павел Северинец.

Напомним, сегодня защитники Куропат провели акцию протеста против строительства ресторана «Поедем, поедим», который открывается в 50-ти метрах от урочища. Активисты заявили, что с сегодняшнего дня в охранной зоне стартует круглосуточное дежурство.