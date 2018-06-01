Bild: Заказчик «убийства» Бабченко собирался бежать в Италию 1 1.06.2018, 14:38

Юрий Луценко

Фото: Униан

Генпрокурор Украины объяснил, почему пришлось сфабриковать смерть журналиста.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что инсценировка убийства Бабченко позволила не только спасти жизнь журналиста, но и получить список с именами 30 других потенциальных жертв российских спецслужб.

Об этом Луценко рассказал в интервью немецкому изданию Bild.

"Это были не фейковые новости, а специальная операция, с помощью которой мы спасли жизнь. Она полностью соответствовала украинскому законодательству. Мне безразлично, если сейчас некоторые нас критикуют, пока мы можем предотвращать убийство", - сказал Луценко.

Луценко заявил, что у заказчика есть явные контакты с Россией. В то же время он отказался говорить, существуют ли записи телефонных разговоров, доказывающие заказ убийства российскими спецслужбами.

"Мы собираем доказательства и представим их в ближайшие несколько дней", - сказал Луценко.

Он также пояснил, что в украинских спецслужб были доказательства существования списка из 30 имен, убийство которых якобы заказала российская сторона.

"Благодаря специальной операции у нас была надежда, что заказчик после инсценированной убийства назовет другие имена, и так мы обнаружим больше следов. Поэтому все должно было так выглядеть, что Бабченко фактически был убит. Но когда заказчик хотел отправиться в Италию, нам пришлось его арестовать", - отметил Луценко.

Среди имен из списка, которые украинской власти удалось идентифицировать, один проукраинский активист и бывший российский агент, сообщил Луценко изданию.

"Таким образом благодаря специальной операции мы смогли спасти много жизней", - отметил Луценко.