Художник из Минска подарил Джонни Деппу его фигурку из глины 1 1.06.2018, 14:31

Фото: instagram

Мастер Станислав Никонович три года мечтал об этом, и мечта сбылась.

Станислав Никонович сделал из глины фигурку Джонни Деппа и подарил ее звезде во время выступления рок-группы The Hollywood Vampires в Москве, пишет nn.by. Станислав рассказал, что мечтал об этом с мая 2015 года.

Фото: instagram

«Неожиданный для меня интерес проявил Джонни Депп. Давайте будем откровенны: где я, а где Джонни Депп. Но он был в шоке. Он спросил у меня, сколько времени я делал фигурку, откуда я».

На этом общение минского мастера с группой The Hollywood Vampires не завершилось. После встречи с Джонни Деппом ему заказали фигурки Джо Перри, Элиса Купера.