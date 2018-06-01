Под Быховом водитель проткнул колеса всей деревне 1 1.06.2018, 14:24

Для конспирации были спущены шины и на двух своих авто.

Несправедливость вынудила взяться за нож жителя деревни Годылево, что в Быховском районе. После того как его оштрафовали за нарушение правил парковки, всю ночь с собутыльником выявляли другие неправильно стоящие машины — и мстили. Проткнули складным ножом колеса 22 автомобилей на трех деревенских улицах. Стояли машины в разных местах, судя по оперативным снимкам, — рядом с домами на (некогда) зеленой зоне, сообщает onliner.by.

Шесть заявлений о порезанных шинах поступили в Быховский РОВД 28 мая. «Резня», судя по всему, происходила с 21:00 27 мая до 5:10 следующего утра. Прибывшая следственно-оперативная группа обнаружила, что этим дело не исчерпывается: всего по деревне насчитали 22 пострадавшие машины. Проколы были в боковых поверхностях шин.

В УВД Могилевской области говорят, что в течение суток задержали двоих подозреваемых — одному 54 года, другому 34. Они, по данным УВД, действуя из хулиганских побуждений и будучи пьяными, порезали шины складным ножом.

Известно, что старший для конспирации также спустил колеса и на двух своих машинах — «Жигулях» и Ford Transit.