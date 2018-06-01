«Ко всему футбольному миру»: музыканты и актеры записали видеообращение в поддержку Сенцова 1.06.2018, 14:50

Олег Сенцов

Фото: Коммерсант

Обращение вышло в виде двух десятков роликов.

Украинские актеры, музыканты, телеведущие, режиссеры, драматурги в преддверии Чемпионата мира по футболу, который должен пройти в России с 14 июня по 15 июля, записали видеообращение ко "всему футбольному миру" с призывами поддержать украинского кинорежиссера, который на данный момент незаконно пребывает в российской тюрьме.

Свое обращение они записали в виде более двух десятков роликов, в которых озвучивают один и тот же текст.

"Мы обращаемся ко всему футбольному миру. Олег Сенцов, украинский кинорежиссер, уже четыре года незаконно удерживается в российской тюрьме. Но, невзирая на это, Олег и за полярным кругом продолжает вести свою борьбу с режимом Путина. 14 мая 2018 года Олег объявил бессрочную голодовку и выдвинул требование освободить 64 украинских политзаключенных из российских тюрем. Поддержите Олега. Вместе мы заставим Россию играть по правилам".

Это обращение дублируется в титрах на английском языке.