Лукашенко назначил нового начальника Госинспекции охраны животного и растительного мира 9 1.06.2018, 14:58

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Структуру возглавил бывший пограничник.

Лукашенко согласовал назначение нового начальника Государственной инспекции охраны животного и растительного мира, передает БелТА.

Данную структуру возглавит Юрий Тертель, который до настоящего времени являлся начальником Отдельной службы активных мероприятий или так называемого пограничного спецназа.

Он присутствовал сегодня на мероприятии во время посещения правителем пограничной заставы "Дивин" в Кобринском районе.

Обращаясь к Юрию Тертелю, Лукашенко подчеркнул, что в госинспрекции необходимо навести железный порядок.