Веремеенко: Меня каждое лето приглашают в женскую НБА, но я отказываюсь 1.06.2018, 15:23

Белорусская баскетболистка рассказала о предложениях из-за океана.

Центровая «Фенербахче» и сборной Беларуси Анастасия Веремеенко рассказала «Трибуне», что не хочет попробовать себя в женской НБА.

— Ты трижды участвовала в финалах Евролиги, и каждый раз безуспешно. Обидно останавливаться в шаге от олимпа?

— На самом деле очень обидно, ведь я играю за очень сильный клуб, который способен ее выиграть. Последняя вершина в карьере, которую хотела бы покорить, это победа в Евролиге.

— А как же женская НБА? Она так и прошла мимо тебя. Или надежды поиграть за океаном все-таки имеются?

— Меня каждое лето приглашают туда, но я отказываюсь.

— Почему?

— Пожалуй, я все-таки не того плана баскетболистка, которая могла бы там успешно играть. Хотя все американки из женской НБА, когда приезжают в Турцию, пристают с вопросами: «Почему не едешь? Там так классно! У тебя обязательно получилось бы». Но я понимаю, что это не мое. В первую очередь менталитет — лиги, игроков. Поэтому нет желания даже пробовать.

Просто посмотреть — неплохо. А играть — нет. Особенно сейчас, когда у меня семья и маленький ребенок. Лето хочется проводить рядом с дочкой и мужем, а не в Штатах. Хотя бы несколько месяцев почувствовать себя свободной, не убегать на тренировки, не уезжать на игры. В данной ситуации мой выбор исключительно в пользу семьи.