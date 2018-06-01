Дело Аркадия Бабченко: Герман «окучивал» для убийства многих военных 1 1.06.2018, 15:33

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Фото: Rodion Shovkoshytnyi / Facebook

Стали известны новые подробности о том, как искали исполнителя покушения на журналиста.

Журналиста Аркадия Бабченко спасло то, что человек, нанятый для его убийства, сам пришел в СБУ, заявил его друг Родион Шовкошитный. Он рассказал "Настоящему Времени" некоторые обстоятельства произошедшего и назвал имя "убийцы".

– В безопасности ли находится этот человек?

– Самый главный вопрос, который беспокоит меня и моих друзей: будет ли с ним все хорошо. Сейчас он в безопасности, ему ничего не угрожает, потому что он под охраной. Но процесс рано или поздно закончится. Что потом будет с ним, мы не знаем. Есть пример Ильи Богданова, это тоже гражданин России, который воевал в Украине против России. На него тоже было совершено покушение. Сейчас Илья пишет в постах, что его "кинули" и он остался один. Мы ведем неофициальные переговоры с некоторыми людьми из СБУ, чтобы понимать, какая дальнейшая судьба ждет нашего друга.

– Когда Герман говорил ему, что он должен убить Аркадия Бабченко, он объяснял, за что?

– Это то, чего я не могу говорить. СБУ молчит, спикеры СБУ молчат, они не могут ничего по этому поводу сказать, потому что это материалы следствия. Думаю, надо несколько дней подождать, СБУ объяснит мотив.

– Удастся ли СБУ доказать это дело и довести до суда?

– Думаю, что без проблем.

– Можно ли было провести это дело без инсценировки убийства?

– Инсценировка убийства – самый распространенный метод при каких-то заказах на убийство. Я считаю, что в СБУ сделали правильно. В Украине постоянно происходят инсценировки убийств при заказах. Единственное – это бизнесмены, непубличные люди, поэтому нет такой огласки, резонанса, как с Аркадием Бабченко. А Аркадий популярный персонаж, у него много подписчиков, в Украине его любят, кто-то в России еще его любит, в Чехии. То есть резонанс был большой. О нем написали практически все мировые источники. Поэтому и такая реакция сейчас. Люди считают, что их где-то обманули. Было много эмоций, он жив, все порадовались. Эмоции утихли, теперь вопрос к СБУ: зачем это все было? Я уважаю хорошую работу СБУ, но на финальный брифинг приперся Луценко и испортил все своим пафосом.

– Но вы думаете, что доказательства есть, когда они будут предъявлены, мы поймем, что это логично?

– Во-первых, всем нам надо понимать, что инсценировка смерти, то есть обман, был направлен не на всех нас. Хотели обмануть заказчиков убийства, для этого все делалось. Думаю, что эмоции сейчас утихнут, и люди на это по-другому посмотрят. Бабченко правильно сказал: "Киллера вам под дверь, тем, кто переживает, как все это произошло".

– Советовался ли с вами друг, или сразу пошел в СБУ?

– Нет, со мной он не советовался, он самостоятельный человек, решения принимает сам. Я рад, что в Службе безопасности, при всех ее минусах, есть такие сотрудники, как тот опер, который завел дело, к которому мой друг пришел. Я рад, что он честный, человек слова, человек, которому можно доверять. Вы понимаете, самая главная проблема – отсутствие доверия к правоохранительным органам. Если такой заказ поступил человеку, что ему делать? У СБУ очень плохая репутация, у полиции плохая репутация.

– Когда назовут имя этого человека, который, по сути, спас жизнь Бабченко?

– Оно уже известно. Человек сам на своей страничке написал. Уже не уместно скрываться. Это Алексей Цимбалюк.

– Кто он такой?

– Он доброволец АТО. У него широкая биография: бывший священник, монах, жил в горах, потом пошел добровольцем в "Правый сектор". До недавнего времени был волонтером.

– А почему Герман выбрал именно его?

– Герман окучивал многих из числа военнослужащих, у него фирма, которая оружием занимается: то оптику кому-то подбросит, то еще что-то. Так очень легко находить общий язык с людьми. Но я не могу продолжать.