Путин разрешил иностранным офшорам участвовать в приватизации в России 8 1.06.2018, 15:50

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В РФ приняли новый закон об иностранных капиталах.

Президент России Владимир Путин подписал закон, уточняющий понятие "иностранный инвестор": он разрешает офшорным компаниям участвовать в приватизации предприятий в России. Ранее это прямо запрещалось, что вынуждало бизнесменов, которые держали деньги в офшорах, регистрировать компании-однодневки в России на номинальных владельцев. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

Участие в приватизации по новому закону разрешено офшорным компаниям, которые "контролируются гражданами России или российскими юрлицами", а также "иностранцами, которые имеют гражданство России". Также эти офшоры должны полностью раскрыть информацию о бенефициарах и контролирующих лицах.

Российские власти уже несколько лет пытаются добиться возвращения капиталов из офшоров в Россию, особенно после введения санкций против российских компаний и чиновников за аннексию Крыма и участие в конфликте в Донбассе. Но пока эти усилия не дают результата. Согласно исследованию аналитиков неправительственной организации Global Witness, на счетах россиян только в британских офшорах хранится более $47 млрд, также более шести тысяч россиян были найдены в 2016 году в "Панамском архиве". Самым же популярным среди россиян офшором по-прежнему остается Кипр. Новый закон облегчает инвестирование всех этих выведенных из России средств обратно в активы в России.