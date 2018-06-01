Банкир Бабарико: Возможно, ПВТ производит ИТ-картофель, ИТ-мясо, ИТ-молоко... 1.06.2018, 16:25

Фото с сайта kp.by

Доходы ПВТ вызывают сомнения.

Председатель правления "Белагропромбанка" Виктор Бабарико в своем аккаунте на Фейсбуке высмеял статью в газете "Советская Белоруссия", посвященную Парку высоких технологий, сообщает Еврорадио.

Банкир обратил внимание на то, что в статье "Дополненная реальность" говорится, будто прибыль ПВТ за прошлый год превысила 1 миллиард долларов. Далее в этом же тексте сообщается, что резиденты ПВТ за прошлый год сделали программного продукта более чем на 1 миллиард долларов.

По этому поводу Бабарико спрашивает: "Как можно произвести программного продукта на 1 млрд, как минимум — выплатить зарплату и получить доход, который превышает 1 млрд?"

Далее он предлагает варианты ответа:

"1. Самый лучший — опечатка. Тогда буду ждать корректировки, но боюсь — не дождусь. Автор не входит в мои ФБ друзья, а газета точно не заметит личного поста в ленте.

2. Следуя названию статьи — это все происходит в дополненной реальности, в которую я ещё не погрузился, а значит пойду работать над собой.

3. В ПВТ есть скрытые от широкой общественности производимые товары (например ИТ-картошка, ИТ-мясо, ИТ-молоко или что-то ещё кроме программного продукта), которые дают невероятную рентабельность, позволяющую получать миллиардную прибыль. Тогда выдохну и пойду их искать на прилавках магазинов.

4. Может это разный доллар. Я уже писал, что прибыль написана словом миллиард и отдельно "Долларов" с большой буквы, а весь объём произведенного программного продукта — цифрой 1 млрд долларов с маленькой. Вариант ответа мне нравится, но не знаю, чем они отличаются (кроме написания) и какой из двух долларов лучше.

5. Никаких расходов у компаний ПВТ вообще нет — зарплаты все возвращаются, все производственные мощности приобретаются за счёт сотрудников, а возникающие расходы ими же покрываются за счёт чего-то мне неведомого. Тогда это точно наше светлое будущее и я наконец дожил до новой общности человеков — ИТ-человек. Бескорыстный и приплачивающий за право жить и работать в ИТ-стране. Тогда стыдливо умолкаю, т.к. грешен — зарплату получаю и расходы организации не компенсирую:(((. Но есть маяки — буду держать ориентир".