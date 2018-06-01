Видеофакт: Синий кит впервые заплыл в Красное море 1 1.06.2018, 17:06

Воды Красного моря не являются обычной средой обитания для этого гигантского млекопитающего.

В акватории Красного моря в районе залива Акаба впервые за историю наблюдений зафиксировано появление синего кита, пишет korrespondent.net.

«Специалисты попытаются выяснить, что привело кита в воды Красного моря», – говорится в сообщении Министерства экологии Египта.

Эксперты подчеркнули, что синий кит не является хищником и не нападает лодки, но к нему лучше не приближаться из-за его огромных размеров.

Министр экологии Египта Халед Фахми распорядился отслеживать и фиксировать передвижения животного.