С каждого по $513: сумма задолженности белорусов по кредитам растет 4 1.06.2018, 17:14

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За год и 4 месяца белорусы вдвое увеличили задолженность по потребительскому кредитованию.

За четыре месяца текущего года задолженность населения Беларуси по кредитам увеличилась примерно на 720 млн рублей. Об этом сообщает «Статистический бюллетень» №4 Национального банка Республики Беларусь, пишет myfin.by.

Задолженность физических лиц по кредитам, выданным белорусскими банками, на 1 мая составила 9 750,4 млн рублей.

В среднем на каждого белоруса приходится 1026 рублей кредитной задолженности.

Для сравнения, по состоянию на 1 января текущего года задолженность белорусов по кредитам составляла 9 031,9 млн. рублей. А 1 января 2017 года население Беларуси было должно банкам 7 155,4 млн. рублей.

Инфографика Myfin.by

Кредиты на потребительские нужды (входят в сумму общей задолженности) составили на 1 мая текущего года 3 399,7 млн рублей. 1 января 2018 года эта цифра составляла 3 009,8 млн рублей. 1 января 2017 года – всего 1 719,8 млн рублей.

Таким образом, за год и 4 месяца белорусы без малого вдвое увеличили задолженность по потребительскому кредитованию.

Кредиты на финансирование недвижимости (также входят в сумму общей задолженности) составили на 1 мая 6 350,7 млн рублей. На 1 января текущего года соответствующая сумма была равна 6 022,1 млн рублей. На 1 января 2017 года – 5 435, 6 млн рублей.