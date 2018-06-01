Журналист Шура Буртин объявил голодовку в поддержку Сенцова 1.06.2018, 17:23

Шура Буртин

Фото: Эксперт

Репортер решил поддержать украинского режиссера делом.

Российский журналист Шура Буртин объявил голодовку в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова, отбывающего срок в российской колонии, передает "Немецкая волна".

Об этом Буртин сообщил в пятницу, 1 июня, в Facebook. "Мне надоело репостить фразу "Олег Сенцов, очередной день голодовки", - пояснил репортер. "Говорят: а больше мы ничего не можем, акцию в поддержку в Москве не согласовали, даже одиночные пикеты нельзя проводить из-за чемпионата. Но голодовка - это форма протеста, которую легко поддержать", - подчеркнул он.

Шура Бутрин напомнил, что ранее украинский антифашист Александр Кольченко также начал отказываться от приема пищи в знак солидарности с Сенцовым.

Журналист также пояснил, что ему "абсолютно все равно, чей Крым". "Призываю присоединиться всех, кто может", - добавил он.

Сенцов получает поддерживающую терапию

Олега Сенцова задержали в Крыму в 2014 году по обвинению в подготовке терактов на полуострове и создании террористического сообщества. В 2015 году суд постановил лишить его свободы на 20 лет.

Режиссер отбывает наказание в колонии строгого режима в Ямало-Ненецком автономном округе, более известной как "Белый медведь". 16 мая он объявил голодовку с требованием освободить "всех украинских политзаключенных", находящихся в России. По словам адвоката Сенцова Дмитрия Динзе, выдвинутое требование не относится лично к режиссеру. Несколько дней назад он начал получать поддерживающую терапию в колонии.

Правозащитные организации признали Олега Сенцова политзаключенным. Европейские и российские политики и деятели культуры не раз обращались к властям России с просьбой освободить украинского режиссера.