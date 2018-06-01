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В Гродно открыли памятник князю, который не проиграл ни одной битвы

  • 1.06.2018, 17:37
Фото: hrodna.life

Скульптуру открыли около гродненских замков.

1 июня официально открыли памятник Давыду Городенскому. Скульптуру открывали представлением с реконструкторами, на котором присутствовали представители городских властей, министр культуры Юрий Бондарь, туристы и горожане, пишет hrodna.life.

Автором памятника гродненскому старосте является скульптор Сергей Оганов. На создание памятника у мастера ушло 3,5 месяца ежедневной работы. Городские власти планировали, что Давида установят возле замков ко Дню города в сентябре 2017 года, но на тот момент работа еще не была готова.

Высота скульптупы вместе с постаментом составляет — 3,75 метра, а вес — около 16 тонн. Деньги на памятник выделил меценат Анатолий Карабач — основатель минской фирмы «Хорс-Моторс», уроженец Красносельского, что под Волковысском. Также памятник создавался при поддержке Гродненской православной епархии.

За всю свою жизнь Давыд Гродненский не проиграл ни одной битвы.


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