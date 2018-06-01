«Гром Перкунаса»: Литва начала крупнейшие в истории военные учения 1 1.06.2018, 17:43

В регионе будут тренироваться несколько десятков тысяч военных.

В пятницу в Литве начинаются крупнейшие национальные учения в истории литовской армии "Гром Перкунаса", сообщает Delfi.

В течение двухнедельных учений литовские вооруженные силы самостоятельно и с союзниками НАТО будут отрабатывать операции вооруженной обороны широкого спектра, сообщило Министерство обороны.

"Гром Перкунаса" - это лишь одно из нескольких учений, которые пройдут в июне в Литве и в других странах Балтийского моря.

В целом в них примут участие до 9 тыс. военных и должностных лиц из причисленных к вооруженным силам служб внутренней безопасности. В регионе будут тренироваться несколько десятков тысяч военных. В учениях примут участие и союзники из дислоцированного в Литве международного батальона, а на учения прибыли и подразделения из Соединенного Королевства и Португалии.

В целом в июне в учениях в Балтийском море примут участие несколько десятков тысяч военных, количество тренирующихся в Литве военных не должно превысить 13 тысяч, сообщила армия.