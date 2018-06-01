Суды и прокуратура играют жалобами независимого журналиста в «горячую картошку» 1.06.2018, 18:00

Алесь Левчук

Алесь Левчук борется против судебного беспредела.

Независимый журналист Алесь Левчук требует от прокуратуры провести проверку и наказать должностных лиц из суда Московского района Бреста, которые незаконно вызывали журналиста на суд через «Viber», сообщает сайт телеканала «Белсат».

О том, что рассмотрение административного дела по статье 22.9 КоАП (нарушение закона о СМИ) состоялось 4 мая в суде Московского района Бреста, журналист-фрилансер узнал из сообщения, которое прислала через «Viber» неизвестная ему Алена.

«Как только я сообщил «Белсату» о таком вызове в суд, мне прислали не только обычную классическую бумажную повестку, но еще и смс-сообщение. Вызывать в суд через «Viber» незаконно, поэтому мой адвокат написал жалобы в прокуратуру и председателю суда», – говорит Александр Левчук.

По словам юриста Романа Буренко, вызов людей, участвующих в административном процессе, должен быть осуществлен через повестку. Ее могут выслать почтой, телефонограммой или с использованием других традиционных средств связи.

«Вызов посредством интернет-коммуникаторов не регулируется статьей 10.9 ПИКоАП. Поэтому вызов в суд через «Viber» не может считаться надлежащим уведомлением и не является законным, – отмечает юрист.

Тем временем органы, в которые написал жалобу Левчук, стали пересылать письма друг другу.

«В нарушение своих обязанностей прокуратура поручила разобраться в ситуации органу, который собственно и нарушил закон – суда Московского района Бреста. Но тот отрицает свою вину и только сообщил, что сделал замечание той самой Алене, которая прислала мне сообщение в «Viber». Там заявляют, что на мою жалобу сейчас должен отвечать областной суд, хотя я его об этом не просил, – говорит Александр Левчук.

В прошлом году «Белсат» писал о том, что улицу Шевченко в Бресте отремонтировали только наполовину, а в отчете написали, что всю. Наша съемочная группа отправилась туда и сняла репортаж. За это милиционер Роман Трофимук составил на Алеся Левчука протокол за «работу без аккредитации» (ст. 22.9 КоАП).

С первого раза милиционер не смог правильно оформить протокол, а на то, чтобы переделать, не было времени. Тогда Трофимук составил новый протокол, но без участия и подписи Левчука. Несмотря на это, судья Московского района Бреста Роман Коробаев присудил журналисту штраф – 25 базовых величин (612 рублей). Это постановление 12 апреля отменил Брестский областной суд.

Тем не менее 5 мая суд Московского района Бреста по этому же делу снова присудил журналисту такой же штраф – 25 базовых величин. Новое рассмотрение в областном суде состоится 6 июня.