Андрей Пионтковский: Крымский мост рухнет сам 1.06.2018, 17:55

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Андрей Пионтковский

Братья Ротенберги разворовали миллиарды при его строительстве.

Об этом и многом другом в интервью OBOZREVATEL рассказал российский оппозиционер и журналист, находящийся в политической эмиграции в США, Андрей Пионтковский.

- По вашему мнению, грозит ли Владимиру Путину высшая мера наказания за гибель почти 300 людей – пассажиров и экипажа самолета "Боинг", сбитого над Донбассом в 2014 году?

- Если под высшей мерой наказания вы подразумеваете смертную казнь, то такой меры наказания на сегодняшний день нет в российском законодательстве. Международный суд в Гааге, который, скорее всего, будет рассматривать преступления Путина, тоже неправомочен выносить такие приговоры.

Но по максимум он, конечно, получит.

- То есть можно не сомневаться в том, что Путин будет признан виновным в этом преступлении?

- Собственно, информация о мельчайших передвижениях "Бука", именах членов экипажа была известна уже года два назад благодаря знаменитой английской группе Bellingcat. Сейчас это приобрело статус доказательства международной комиссии по расследованию.

Следующая стадия – это уже судебное решение.

Но вот что важно политически уже сегодня – это то, что правительства Нидерландов и Австралии, основываясь на докладе комиссии по расследованию, официально обвинили Россию в совершении этого преступления.

Совершенно омерзительной была личная реакция Путина, это его глумливое поведение на пресс-конференции: "Какой самолет? Я не слышал ни о каком самолете".

С этого подонка уже нечего взять, но он ведь стоял рядом с французским президентом Макроном. Вот чье поведение действительно позорно.

Что, ЭммануэльМакрон не знал о заключении комиссии, когда он отправлялся в Санкт-Петербург? Он знал об этом, как и все западные лидеры. Тем не менее, и он, и госпожа Ангела Меркель считают возможным для себя встречаться, пожимать руку этому преступнику.

Вот он, распоясавшись, и отвечает таким глумлением, в том числе и над ними.

- Вы помните, как в 2017 году хорватский генерал, находясь на заседании суда в Гааге, покончил с собой. Способен ли Путин повторить подобное, если дело дойдет до Гааги, до суда?

- Нет, не дождетесь.

С Путиным единственный вопрос: успеют ли его довезти до Гааги или нет.

- Что вы имеете в виду?

- Он здоровенький человек. Сам он уходить никуда не будет. Он будет отстранен от власти только в результате государственного переворота. Когда это произойдет – через месяц или через 6 лет? Такие вещи непредсказуемы.

А в ходе государственного переворота первые лица иногда исчезают, не успев доехать до Гааги. От сердечного приступа, например.

- По данным Совета национальной безопасности и обороны Украины, Россия всерьез готовится к большой континентальной войне на территории Украины. Если это так, по вашему мнению, зачем ставится такая цель? И что это даст Путину?

- Такая война только ускорит его падение и возможный распад российского государства. Но информации о том, что такие приготовления ведутся, я вполне доверяю, тем более что она совпадает с информацией западных государств.

Тут две возможности. Во-первых, как шантаж, как средство давления для того, чтобы выжать какие-то политические уступки.

Во-вторых, более серьезная. Ведь всем в Москве понятно, включая Путина, что сегодняшнее положение вязкой ситуации на Донбассе, очень тяжелых и усиливающихся санкций – безнадежно. Оно только ухудшает положение России.

Она оказалась в некой ловушке, из которой можно вырваться двумя путями. И, кстати, есть признаки подготовки к обоим из них.

Вы сказали, что есть признаки возможной подготовки к военной эскалации, но есть признаки и того, что я называю гибридной капитуляцией.

Очевидно, такие утечки исходили из лагеря Ангелы Меркель и, думаю, об этом хорошо известно в Украине – что, вроде бы, она додавила Путина на его согласие, что миротворцы будут расположены на всей оккупированной территории, вплоть до российской границы.

Вполне возможно, что он произнес какую-то фразу, которую Меркель могла интерпретировать именно так, а он – по-другому. Но прощупывание этой возможности тоже проводится.

Еще раз повторю: сегодняшняя ситуация для путинского режима невыносима и абсолютно бесперспективна. Поэтому возможен выход из нее – в одну или в другую сторону. Каким он будет – я не знаю.

Если спросить любого человека из российской политической элиты, что, если бы он завтра проснулся и узнал, что каким-то образом Россия ушла с Донбасса, а Крым остался предметом вязкой дискуссии на многие годы, а основные санкции сняты, он просто счел бы себя счастливым.

И Путин в более-менее нормальной обстановке пошел бы на этот вариант. Давление в эту сторону, конечно, есть. Но для Путина лично это в любом случае воспринималось бы как политическое поражение и ослабляло бы его внутренние позиции внутри правящей группировки.

То есть холодный разум толкает его к гибридной капитуляции, а все его порочные страсти толкают его к военной эскалации.

- Согласны ли вы с тем, что чемпионат мира по футболу, который пройдет в России в июне текущего года – не лучшее время для того, чтобы развязывать большую войну? Если да, то может ли Украина воспользоваться этим периодом и просто предпринять попытку освобождения Донбасса?

- Мне кажется, это было бы большой ошибкой.

Что значит освобождение Донбасса? Это неизбежное открытое столкновение с российской армией. Украинская армия сегодня намного сильнее, чем 4 года назад. 4 года назад ее просто не было. Она достаточно сильна, чтобы отразить любое нападение – ту военную эскалацию, о которой мы говорили.

Но ни один серьезный аналитик не может предположить, что она может выдержать наступательную операцию со второй по силе армией мира – с российской.

Освобождение Донбасса – и об этом не раз справедливо говорили украинские руководители – будет достигаться дипломатическими, политическими средствами.

- О Крымском мосте говорят, что это достаточно ненадежное сооружение. В частности, о том, что первый же небольшой подземный толчок в этой сейсмоопасной зоне его просто снесет. Вы не считаете, что Путин также может осознавать этот риск, и что в Кремле могут планировать некую акцию, например, подрыв моста, чтобы потом списать на украинскую сторону?

- Ну, это уже такие конспирологические теории, в которые мне не хотелось бы углубляться. Тем более что мы с вами не специалисты по гидравлике и прочему. Оценивать прочность этого моста нам очень сложно.

- Я согласна с вами. Но есть мнение российского специалиста - старшего научного сотрудника Института водных проблем РАН, кандидата геолого-минералогических наук, горного инженера-гидрогеолога Юрия Медовара, с которым я общалась не раз. Согласно с его профессиональным заключением, мост там строить нельзя.

- Судя по количеству техногенных катастроф в самой России, а также качество строительства приближенными к трону братьями Ротенбергами, которые строят Крымский мост, при которых были разворованы миллиарды рублей, это вполне возможно.

А в теории о том, кто его будет взрывать, мне не хотелось бы углубляться. Скорее всего, он рухнет сам.

- Согласно с прогнозами, нефть на мировом рынке будет дорожать. Значит ли это, что Кремль де-факто получает возможность и дальше проводить свою агрессивную внешнюю политику, не обращая внимания на санкции и не ограничивая себя ни в чем?

- Мы уже обсудили самый вероятный сценарий его агрессии – агрессии против Украины. Она будет вполне адекватно встречена, во-первых, украинской армией. Чисто военные успехи в плане продвижения вглубь Украины там невозможны.

А во-вторых, уверяю вас, совершенно сокрушительными экономическими и политическими санкциями со стороны Запада. Прежде всего, Соединенных Штатов.

Кроме того, вы же видите, что повышение цен на нефть никоим образом не сказалось на состоянии рубля, как это обычно бывало раньше. Кризис российской экономики настолько глубок, что никакие удачи на нефтяном рынке спасти ее не могут.

А вот Украина при всех ее сложностях и явно недостаточном темпе экономических реформ, по прогнозам Международного валютного фонда, будет иметь в этом году 3,5% роста ВВП, а замечательная "вставшая с колен" Россия, да еще и с нефтяными ценами под 100 долларов – меньше 1%.

С российской экономикой дело не в цене на нефть, а гораздо глубже.

- В украинском информационном пространстве популярна тема развала Российской Федерации. По вашему мнению, каков самый нестабильный регион РФ?

- Северный Кавказ, Дальний Восток и Восточная Сибирь. И тот, и другой уже не управляются Российской Федерацией – по разным причинам.

На Северном Кавказе Кадыров – более влиятельная фигура, чем Путин, а на всем Дальнем Востоке и в Восточной Сибири – это товарищ Си (генеральный секретарь ЦК Компартии Китая Си Цзиньпин. – Ред.).

- По вашим оценкам, может ли внутри России что-то "рвануть", да так, что это событие отвлечет Кремль от всех его авантюр, в том числе от украинской?

- Скорее, это будет не массовое народное выступление, а серьезный раскол в элитах.

Этот раскол уже серьезно просматривается в связи с последними санкциями, которые начались 6 апреля. А именно – конфискацией и арестом российских активов на Западе.

Больше чем за месяц Москва пока не смогла выработать какую-нибудь адекватную реакцию.

Очень популярна точка зрения, что так им и надо, что хоть кто-то арестовывает активы этих преступников. Мало того, что эта точка зрения поддерживается 95% российского населения, но такие представители ближайшей элиты Путина, как генеральный прокурор РФ Чайка или председатель Следственного комитета Быстрыкин очень положительно отнеслись к этой мере. Пусть кто-нибудь арестует, пусть преступников оставят себе, а украденные деньги вернут России.

Эта идея возвращения русских двух триллионов становится все более и более популярной.

Но проблема в другом. Честный американский полицейский, забрав у грабителя кошелек, должен вернуть его хозяину. Хозяином этих двух триллионов является русский народ, но его представителями являются те же бандиты.

Этот большой кошелек может быть возвращен народу только, когда его будет представлять первое посткриминальное правительство России.

Кстати, здесь находится и ключ к возможному урегулированию отношений между будущей Россией и Украиной. Часть этих средств может пойти на выплату ущерба, принесенного оккупацией Украины.

- Как вы считаете, каковы самые уязвимые, слабые места Путина?

- Самые уязвимые места путинского режима – это 1 триллион долларов частных активов лично Путина и его ближайшего окружения в Соединенных Штатах и полтриллиона в Великобритании.

И вот сейчас за эти уязвимые места его только 6 апреля и начали щупать. Поэтому такая истеричная реакция в Москве по поводу санкций.

Не под меня лично, но под несколько человек, включая меня, даже принят специальный закон о наказании тех, кто способствует так называемым антироссийским санкциям.

Если в первом чтении три недели назад нам полагалось 3-4 года заключения, то на последнем чтении "по просьбе трудящихся", вернее, "по просьбе российских бизнесменов" это приравнивается к государственной измене, и нам уже грозит заключение сроком 20 лет. Уверяю вас, пройдет еще месяц, и нас уже будут приговаривать к смертной казни.

- Кстати, Марк Фейгин мне говорил, что защищает вас как адвокат. Он и сейчас выполняет эти функции?

- Он не может выполнять эти функции, потому что он лишен статуса адвоката на территории Российской Федерации. Он может меня защищать только в Украине.

- Каким образом вы намерены себя защищать в случае подобного развития событий?

- Я не собираюсь возвращаться в Россию. В моем возрасте адаптация в новой стране очень трудна. И вообще эмиграция – это всегда не подарок дл человека.

Но каждый раз, как я сталкиваюсь здесь с какими-то трудностями, я повторяю себе одну фразу: все равно это лучше, чем в русской тюрьме.