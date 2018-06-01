Россельхознадзор раскрыл казахско-белорусскую схему контрабанды молока 1.06.2018, 17:46

В аферу были вовлечены три предприятия из Казахстана.

Россельхознадзор закрыл поставки с трех казахстанских предприятий, которые якобы вовлечены в контрабанду молочной продукции с белорусских заводов, ранее попавших под ограничения российского службы, сообщает сайт «Белорусы и рынок».

С 1 июля закрываются поставки с ТОО «Тайынша-Астык», ООО «ДЕП», ТОО «Молпродукт».

Россельхознадзор указывает что по данным статистики экспорт из Беларуси в Казахстан молочной продукции составила 34,8 тыс. т, в то время как реально в Казахстан было ввезено 22,8 тыс. т. Служба полагает, что 12 тыс. т продукции не доехало до Казахстана, а была продана на территории России.

Россельхознадзор попытался проверить данные предприятия, но получил отказ, результатом которого стало введение временных ограничений.