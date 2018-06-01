Саснович вышла в 1/8 финала «Ролан Гаррос» в парном разряде
- 1.06.2018, 18:39
Белорусская теннисистка играет в паре с китаянкой Йин-Йин Дуань.
Белоруска Александра Саснович и китаянка Йин-Йин Дуань вышли в 1/8 финала «Ролан Гаррос» в парном разряде, передает pressball.by.
Во втором раунде они обыграли украинку Надежду Киченок и австралийку Анастасию Родионову — 6:4, 1:6, 6:4.
Надежда Киченок (Украина)/Анастасия Родионова (Австралия) — Йин-Йин Дуань (Китай)/Александра Саснович (Беларусь) — 4:6, 6:1, 4:6
Соперницы белорусско-китайского дуэта определятся в матче Анастасия Павлюченкова/Саманта Стосур — Андреа Главачкова/Барбора Стрыцова.