Саснович вышла в 1/8 финала «Ролан Гаррос» в парном разряде 1.06.2018, 18:39

Александра Саснович

Фото: Chris Hyde/Getty Images

Белорусская теннисистка играет в паре с китаянкой Йин-Йин Дуань.

Белоруска Александра Саснович и китаянка Йин-Йин Дуань вышли в 1/8 финала «Ролан Гаррос» в парном разряде, передает pressball.by.

Во втором раунде они обыграли украинку Надежду Киченок и австралийку Анастасию Родионову — 6:4, 1:6, 6:4.

Надежда Киченок (Украина)/Анастасия Родионова (Австралия) — Йин-Йин Дуань (Китай)/Александра Саснович (Беларусь) — 4:6, 6:1, 4:6

Соперницы белорусско-китайского дуэта определятся в матче Анастасия Павлюченкова/Саманта Стосур — Андреа Главачкова/Барбора Стрыцова.