закрыть
1 июня 2018, пятница, 20:58
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Саснович вышла в 1/8 финала «Ролан Гаррос» в парном разряде

  • 1.06.2018, 18:39
Александра Саснович
Фото: Chris Hyde/Getty Images

Белорусская теннисистка играет в паре с китаянкой Йин-Йин Дуань.

Белоруска Александра Саснович и китаянка Йин-Йин Дуань вышли в 1/8 финала «Ролан Гаррос» в парном разряде, передает pressball.by.

Во втором раунде они обыграли украинку Надежду Киченок и австралийку Анастасию Родионову — 6:4, 1:6, 6:4.

Надежда Киченок (Украина)/Анастасия Родионова (Австралия) — Йин-Йин Дуань (Китай)/Александра Саснович (Беларусь) — 4:6, 6:1, 4:6

Соперницы белорусско-китайского дуэта определятся в матче Анастасия Павлюченкова/Саманта Стосур — Андреа Главачкова/Барбора Стрыцова.


популярное за неделю

Мнение

Любите живых
Любите живых Ирина Халип
В чем дело, Аркадий?
В чем дело, Аркадий? Антон Орех
Надежда
Надежда Виталий Щигельский
Сон солдата
Сон солдата Аркадий Бабченко