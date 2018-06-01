В России начались протесты против роста цен на бензин 4 1.06.2018, 18:48

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Митингующие требуют снижения стоимости топлива.

В России начались первые протесты против роста цен на бензин: митинги прошли в Петропавловске-Камчатском и Новосибирске. В пятницу, 1 июня, стартовала акция в Омске. Мероприятие организуют председатель регионального отделения Партии народной свободы (ПАРНАС) Игорь Басов и местный филиал партии "Яблоко", передает DW.

Митинг начался в 12.00 по местному времени (09.00 по Минску) на площади Победы. В числе требований протестующих - снижение стоимости топлива и отставка председателя Омского областного суда Владимира Яркового.

В понедельник, 28 мая, на АЗС "Газпромнефти" стоимость АИ-92 впервые превысила отметку в 40 рублей за литр. Цена бензина марки АИ-95 увеличилась на 88 копеек до 45,5 рубля. На этом фоне в городе отмечены перебои в работе общественного транспорта: введен режим экономии топлива, увеличены интервалы движения автобусов.

Первые акции протеста прошли в Петропавловске-Камчатском и Новосибирске

В Петропавловске-Камчатском 25 мая несколько сотен человек уже выходили на аналогичный митинг. В Новосибирске 31 мая в ходе акции, проводившейся при поддержке КПРФ, на встречу с участниками вышел мэр Анатолий Локоть.

Ранее глава управления регулирования топливно-энергетического комплекса и химической промышленности ФАС Дмитрий Махонин заявил, что одной из причин резкого роста цен на бензин является снижение нефтяными компаниями объемов реализации моторного топлива на внутреннем рынке, в том числе на биржевых торгах. Кроме того, по нескольким договорам были увеличены сроки отгрузки нефтепродуктов, что привело к несвоевременной поставке топлива потребителям, отметил он.