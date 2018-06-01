В Тбилиси возобновилась акция протеста «против несправедливости» 1 1.06.2018, 19:14

Митингующие продолжают требовать отставки правительства и досрочных парламентских выборов.

В Тбилиси в пятницу, 1 июня, возобновилась акция протеста "против несправедливости" у здания парламента Грузии. Как передает с места корреспондент DW, митинг проходит мирно, хотя из-за большого числа протестующих пришлось перекрыть для автомобильного движения проспект Руставели - центральную улицу грузинской столицы.

Оппозиционные партии договорились не принимать участие в акции. Решение было принято после того, как организаторов начали обвинять в политической подоплеке, в том, что оппозиция, в частности партия Саакашвили "Единое национальное дижение", использует протесты в своих интересах. Открывая митинг, отец погибшего мальчика Заза Саларидзе заявил, что протест не имеет никакого отношения к политике, потому что, "когда погибает ребенок уже ничего не важно". "Мы выступаем против несправедливости. Мы выступаем против произвола властей и сгнившей политической системы, которая должна рухнуть", - заявил он.

Выступили и родители других убитых детей, которые также не смогли найти справедливости в правоохранительных органах, заявившие, что есть следователи, прокуроры и судьи, которые за деньги покрывают убийц.

Митингующие заявили, что считают недостаточным уход со своего поста Главного прокурора страны и продолжают требовать отставки правительства и досрочных парламентских выборов. Как ожидается, вечером в пятницу к акции протеста в Тбилиси могут присоединиться активисты в других городах Грузии: Гори, Батуми, Ахалцихе.

Вечером 31 мая в Тбилиси несколько тысяч человек вышли на акцию протеста в связи с приговором по делу об убийстве двух школьников в декабре 2017 года. Леван Дадунашвили и Давид Саралидзе погибли во время массовой драки между учащимися. Тбилисский городской суд 31 мая частично оправдал обвиняемых по этому делу. Одному из них, в частности, переквалифицировали обвинение с умышленного убийства на попытку умышленного убийства.