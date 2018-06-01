Пятрас Ауштрявичюс: Путин платит своим симпатикам в Европарламенте 1.06.2018, 19:44

Пятрас Ауштрявичюс

Фото: DELFI

По словам евродепутата, в Европе влияние кремлевской политики ощущается.

По словам евродепутата, в ЕП количественно преобладают те, кто не поддерживает российского президента, но в Европе влияние кремлевской политики ощущается.

В Европарламенте активно действуют симпатики президента РФ Владимира Путина, которые имеют от этого выгоду, но противников его политики все равно больше.

Об этом в комментарии “Укринформа” сказал европейский парламентарий из Литвы, председатель группы Европейского парламента "Друзья европейской Украины" Пятрас Ауштрявичюс.

"У нас много непредвзятых во взглядах людей, и мы владеем информацией о ситуации в Украине, являемся сильными ее сторонниками. Мы делаем максимум того, что мы можем, в этом отношении. Опять же, я должен признать, что есть симпатики Путина, и Путин платит им. Мы имеем доказательства", - сказал Ауштрявичюс.

"Я думаю, что людей со здравым смыслом намного больше, мы большинство. Но, снова же, мы не должны отрицать присутствие людей с другими убеждениями. Они имеют прокремлевскую позицию. Вот почему должны признать, что продолжается борьба. Но это политика. Проникновение политики Путина в Европе огромно. Путем пропаганды, путем дезинформации, мы видим результаты, потому что умы отравлены", - сказал депутат.