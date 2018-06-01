Сборная Беларуси будет играть на «Динамо» после присвоения категории УЕФА 1.06.2018, 20:16

31 мая стадион «Динамо» в Минске официально был сдан в эксплуатацию.

Пресс-атташе АБФФ Александр Алейник рассказал tut.by о том, когда сборная Беларуси вернется к проведению домашних матчей на реконструированный стадион «Динамо», который был сдан в эксплуатацию 31 мая.

«Сейчас мы ждем акт приемки стадиона государственной комиссией. Данный документ будет направлен в УЕФА, после чего состоится инспекция спортивного сооружения на предмет соответствия положениям нового регламента по инфраструктуре стадионов УЕФА (редакция 2018 года).

После того как стадиону будет официально присвоена категория УЕФА, его можно будет заявлять как домашнюю арену с учетом требований к стадионам, принимающим матчи международных футбольных турниров», – сказал Алейник.

Напомним, что вместимость стадиона «Динамо» – 22 тысячи зрителей. Сейчас свои матчи сборная проводит чаще всего на «Борисов-Арене» вместимостью 13 тысяч.

Ближайший матч сборная Беларуси сыграет в Бресте 6 июня – против Венгрии.

Осенью команда Игоря Криушенко начнет выступление в Лиге наций. 8 сентября наша команды сыграет против Сан-Марино.