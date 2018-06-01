Спецоперация «Бабченко»: за и против 1.06.2018, 20:07

Аркадий Бабченко

«Смерть» и «воскресение» журналиста стали самыми обсуждаемыми событиями прошедшего месяца.

Наряду с радостью от того, что Службе безопасности Украины удалось предотвратить заказное убийство и задержать организатора преступления с поличным, все больше людей задается вопросом: насколько оправдана была инсценировка убийства, и каковы будут побочные последствия такой «спецоперации»? Мнения экспертов узнала журналист diasporanews.com Ксения Кириллова.

В частности, бывший чиновник Пентагона Майкл Карпентер заявил в интервью Украинской службе «Голоса Америки», что действия СБУ повлекут за собой «долгосрочные последствия, которые будут касаться доверия к СБУ и вообще к институтам правительства».

«Отныне люди колебаться. К сожалению, в следующий раз, когда случится трагедия, и журналист или диссидент будет убит, люди возьмут паузу и задумаются, является ли эта новость правдивой. И это досадное последствие, если рассматривать ситуацию в долгосрочной перспективе», – отметил он.

Также Карпентер напомнил, что Россия, несомненно, станет эксплуатировать эту ситуацию и ставить под сомнение правдивость западных источников информации в принципе, что особенно опасно в то время, когда доверие к медиа в мире падает.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир также критично отнесся к решению украинских властей инсценировать смерть Аркадия Бабченко.

«Я рад, что Аркадий Бабченко жив, но не одобряю решения распространить ложную информацию о жизни журналиста. Обязанностью государства является предоставление обществу корректной информации», – отметил он в своем аккаунте в Твиттер.

Еще резче ситуацию прокомментировали журналистские ассоциации. Так, генеральный секретарь организации «Репортеры без границ» Кристоф Делуар выразил возмущение инсценировкой убийства, назвав ее «манипуляцией украинской спецслужбы в информационной войне.

«Это всегда очень опасно для государства играть с фактами, к тому же за спинами журналистов», – предостерег он. В свою очередь, базирующийся в Нью-Йорке Комитет защиты журналистов отметил, что инсценировкой убийства российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко украинское правительство «подорвал доверие к себе».

С другой стороны, американские специалисты в области безопасности напоминают: инсценировка успешного покушения использовалась правоохранительными органами разных стран для раскрытия преступлений задолго до возникновения пропаганды и «фальшивых новостей» в их современном виде, и тот факт, что сегодня она совпала с пиком информационной войны – не повод отказываться от проверенных методов сбора доказательств. Своими доводами они поделились в комментариях нашему сайту.

«ФБР однажды применило точно такой же прием при расследовании группы белых супрематистовов, называющих себя «Орден» (The Order). Это была террористическая организация националистов, которые помимо прочего занимались вооруженным разбоем и грабежом банков. На их счету числилось несколько убийств, включая радиоведущего-еврея Алана Берга и одного из членов самой банды. В случае Бабченко жертвой был журналист, который, как предполагалось, действовал независимо от правительства. В данном случае, если отложить манипуляцию фактами, попытка убийства была провокацией со стороны России, а не Украины. Лично я считаю, что критика в данном случае не обоснована, и по большей части поступает из России», – поделился своим мнением бывший агент ФБР с 27-летним стажем работы в ведомстве Эндрю Брингюэль.

Другой бывший агент ФБР, проведший на этой службе 31 год, Майрон Фуллер, считает, что подобные операции в целом оправданы, хотя не исключает, что в данном случае возможны побочные последствия.

«Временное страдание в обмен на большее благо – это оправданный выбор, а раскрытие убийства и выявление точного механизма его совершения, как это было в данном случае, несомненно полезно для общественной безопасности и стабильности в целом», – утверждает он.

Сходного мнения придерживаются и ветераны американской разведки.

«Я считаю, что это было оправдано. В данном случае спецслужбам важно было получить возможность собрать всю информацию, связанную с заказным убийством. Надеюсь, что, если я когда-либо стану мишенью убийц, украинцы сделают то же самое и для меня. Организовав эту исценировку, они смогли задокументировать всю операцию от начала до конца. Это особенно важно, учитывая, что это явно не последний раз, когда мы слышим о россиянах, заказывающих убийство журналистов», – пояснил отставной офицер ЦРУ Кристофер Берджерс.

«Это оправдано в случае, когда важно собрать свидетельства и доказательства преступления. Убийца явно согласился сотрудничать с СБУ, чтобы помочь подставить тех, кто заказал и оплатил покушение», – согласен со своим коллегой другой бывший старший сотрудник ЦРУ с почти 30-летним опытом работы Джон Сайфер.