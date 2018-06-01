После гибели многодетной мамы деревенские выступили против чиновников 1.06.2018, 20:31

Детей утонувшей мамы хотят забрать в приют, хотя у них есть папа и бабушка.

Много лет семья 27-летней Веры Крутько была под пристальным наблюдением социальных служб, ее то ставили на учет как находящуюся в социально-опасном положении, то снимали. В воскресенье многодетная мама утонула, и жители деревни Вишнево встревожились: с кем останутся жить маленькие дочки Веры? В школе заговорили про приют, а ведь у детей есть папа и бабушка.

— Приезжайте скорее! Деток Веры хотят забрать в приют, они же только похоронили маму, помогите девочек оставить в семье, — местная жительница Галина Федоровна позвонила tut.by после того, как Веру провели в последний путь — обратиться в редакцию решили за поминальным столом.

Местные переживают, что девочек Веры могут отправить в приют

Фото: TUT.BY

8 утра. По главной дороге деревни Вишнево Воложинского района Марина Станиславовна, повязав на голову черный платок, идет на могилу дочки. А в это время в большом кирпичном доме Крутько спят маленькие внучки: 11-летняя Надя, 9-летняя Полина и 7-летняя Юля. Это их первое утро без мамы. Дети даже не догадываются, что пока они спят, деревенские идут к магазину их защищать. Кто-то приезжает на встречу с журналистами на велосипеде, кто-то бросает полоть огород — к 9-ти утра возле магазина собралось уже человек 15. Многодетные мамы, пенсионеры, соседи Крутько — им всем небезразлично, что будет с девочками Веры.

27-летняя многодетная мама утонула в воскресенье вечером, женщина отдыхала в компании. Первый раз она, хорошая пловчиха, отплыла от берега на метров 200, ей стало плохо, и друзья помогли выбраться. Через некоторое время нырнула снова, ее тело на следующий день доставали водолазы.

Многодетную маму похоронили на местном кладбище

Фото: TUT.BY

Информация о том, что в момент трагедии Вера была в состоянии алкогольного опьянения, официально пока не подтверждена, заключение экспертизы не готово.

«Постоянные проверки, требуют, чтобы был твердый сыр, а ў хаце толькі бульба»

Некоторые местные жители предполагают, смерть Веры — это не несчастный случай, к отчаянному шагу ее могло подтолкнуть тяжелое финансовое положение и постоянные проверки. В деревня каждая семья на виду, поэтому историю Крутько люди знают не понаслышке.

— За два дня до смерти Вера плакала, говорила: «Постоянные проверки, требуют, чтобы был твердый сыр, а ў хаце толькі бульба». А если этот сыр няма за што купіць? А если дзеці не ядуць? — разводит руками Галина Федоровна. — У Веры курочка высидела цыплянятак, она пошла пачку пшена попросить в магазине, а ей сказали, что социальный педагог запретил семье даже хлеб в долг давать.

Деревенские не скрывают: Вера и ее муж выпивали периодически, но под забором не валялись, девочки всегда были чистыми и ухоженными.

Семья живет в одном доме вместе с бабушкой, Марина Станиславовна вообще не пьет. Все трое взрослых работают в колхозе.

В этом доме живет семья Крутько

Фото: TUT.BY

Собравшиеся у магазина женщины открыто говорят: кто-то из них состоял уже на учете в СОП, кто-то находится сейчас, они по себе знают, что из себя представляют проверки.

— Директор школы и социальный педагог ездят по семьям и в 11 вечера, и в полдвенадцатого ночи, проверяют холодильники, — отмечают женщины.

У Галины Федоровны пятеро детей, она получила орден матери, а в СОП попала после того, как дочка наглоталась таблеток. У Екатерины трое детей, социально-опасной ее семью признавали из-за тяжелого материального положения. Теперь никто из них в СОП не находится.

— А за что покупать продукты? У нас с сентября прошлого года не выплачивается зарплата, дадут 32 рубля — и все. Коммунальные оплатить не могу, один мой ребенок находится в спецшколе, поехать к нему не за что. Школа требует, чтобы дома лежали фрукты. А за что они там должны лежать? — рассказывает Ольга, жительница деревни Вишнево. — И дать в долг колхознику никто не хочет: «Ты же не скоро отдашь, когда там в вашем колхозе зарплата?».

С 8 утра у местного магазина стали собираться деревенские жители, которым небезразлична судьба детей

Фото: TUT.BY

Ольга, кстати, тоже прошла через СОП. Говорит, целый год моталась между больницами с ребенком, муж допоздна работал на уборке урожая, так получилось, что дети остались дома одни.

— А что мне было делать? — возмущается Ольга. — Я про СОП узнала не сразу. Если сейчас начнут разбираться, то окажется, что Веру предупреждали, что на нее писали бумаги, сейчас все найдется.

«Вера заходила в магазин, денег не было, ушла с пустыми руками»

— Если бы вы слышали, что было на кладбище во время похорон! Люди возмущены. Так школа бы взяла и помогла семье, а не приходила с проверками. Только после похорон директор принесла сумку продуктов, — говорят деревенские жители.

— Когда я попала в СОП из-за тяжелого материального положения, мне никто не собирался помогать его улучшить, — вспоминает Екатерина. — И Вера с мужем не могла пить каждый день, потому что денег на это не было! Женщины отмечают, что проверки могут сломать даже сильную женщину. Это тяжело психологически.

— Когда ко мне ехали проверять, разные мысли были. Хоть я не пью, у хаце чисто, продуктов хватает: яйки, молоко, творог, мясо, сало. У меня большое хозяйство. Но когда снимали с СОП, сказали оплатить свет, я взорвалась. Няма пакою, — говорит Галина Федоровна.

Галина Федоровна тоже когда-то находилась в СОП, женщина награждена орденом матери

Фото: TUT.BY

В центре Вишнево два магазина: один государственный, один частный.

— Вера часто ко мне забегала, колотилась, говорила, что опять едет проверка. Брала хлеб, колбасу, крупы, макароны, детям всегда печенье и конфеты, это рублей 50, — рассказывает один из продавцов. — В воскресенье тоже заходила, но денег у нее не было, Вера ушла с пустыми руками.

В частном магазине не захотели прокомментировать: правда ли то, что школа запретила давать семье в долг продукты. Сказали лишь, что в долг они «не отпускают».

Работая в бригаде, Вера Крутько и ее муж Дмитрий, зарабатывали немного, по словам местных, где-то 160−300 рублей. Но полную сумму не получали около 9 месяцев.

— Это не вина нашего Алексеевича (Прим. — директора колхоза), предприятие убыточное, молока мало. Ходим к нему, просим то аванс дать, то технику какую- выписать, Алексеевич старается, как может, помогает, — говорят местные.

После гибели Веры в деревне стали обсуждать, что детей забирают в приют. Говорят, это озвучивалось в день похорон — девочек якобы собирались увезти из Вишнево.

Марине Станиславовне пообещали, что детей в приют не заберут

Фото: TUT.BY

— Нас проверяли, каб был порядок, продукты, говорили про твердый сыр. Директор школы сказала, что еще родитель не лишен родительских прав, если лишат, то я буду брать опекунство. Пока будут приезжать, смотреть за родителем, — рассказывает Марина Станиславовна, бабушка девочек.

«Я папе сказала: если у него очень тяжелое материальное положение, мы можем отправить детей в приют»

Многодетная мама Вера Крутько утонула недалеко от Вишневской средней школы, той самой, к которой у деревенских жителей накопилось много претензий. На пороге учреждения нас встречает директор Алла Климкова, ей уже сообщили, что в деревню приехали журналисты. Алла Викторовна приглашает в свой кабинет. Беседу начинает с того, что похоронами Веры она занималась лично, и начинает перечислять сколько денег было собрано и куда они ушли.

— Я очень хорошо знаю эту семью, вместе с бабушкой (Мариной Станиславовной — Прим.) росла на хуторе, поэтому понимала: бабушка ничего не может сделать. Она училась во вспомогательной школе, — рассказывает Алла Климкова. — Вечером после похорон я была обеспокоена, где девочки. Хотя спиртного за столом не было, но все равно волновалась. Приехала в дом Веры, проверила, с детьми все было в порядке. Родственники спросили: «Алла Викторовна, а что будет с детками?». Я ответила: «Есть папа, он не лишен родительских прав». Во вторник мы беседовали с папой, вызывала его в школу: «Дима, сейчас все зависит только от тебя». Бабушка поможет отцу воспитывать детей, но несмотря на то, что ей 50 лет, полностью сложить на нее эту ответственность нельзя.

По словам директора, она предложила устроить всех девочек в лагерь, на днях старшая Надя с одноклассниками поедет в Германию.

Администрация местной школы уже не первый год работает с семьей Крутько

Фото: TUT.BY

— Я папе сказала: если у него очень тяжелое материальное положение, если он хочет, мы можем отправить детей в приют. Он ответил: «Алла Викторовна, может, на недели две, пока отойду от похорон», — приводит разговор директор.

Она действительно звонила в приют по поводу девочек Веры, но там пояснили, что «просто так детей не берут», должны быть основания. За семьей Веры Крутько школа наблюдает с момента рождения первого ребенка, дочку она родила в 16 лет. Супруги неоднократно лечились от алкоголизма, папа дважды был в ЛТП. Семью то ставили на учет как находящуюся в социально-опасном положении, то снимали. В момент лечения родителей детей два раза забирали в приют.

— Проблемы с алкоголем у мамы были периодически, но Вера была работягой: сажала огород, щавель мариновала. Мы видели, как сильно она хочет заботиться о своих детях, и мы ей помогали, — утверждает Алла Климкова. — Какая работа проводится с семьями, находящимися в СОП! Мы делаем запросы в колхоз, чтобы выделили зарплату на покупку продуктов, потому что есть проблемы с выплатой. У меня лучший социальный педагог в районе, спасла так много семей, а то, что она кому-то не угодна… Я не отвергну ее, буду всегда отстаивать. Что касается Веры, это были не проверки, а посещения. Еду мимо, всегда загляну: «Как дела?». Она стоит, блины печет, ну и хорошо.

Директор полностью отрицает тот факт, что школа якобы требовала, чтобы в холодильнике Крутько был определенный набор продуктов, и утверждает, что социальный педагог не запрещала продавцам давать продукты в долг. За несколько дней до гибели в доме Крутько были «крупы, макароны, картошка, молоко, капуста», женщина ни на что не жаловалась.

«Никаких несусветных задач перед ней не ставилось»

Спустя полчаса нашего разговора в кабинет директора зашла Ирина Жданюк, заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних Воложинского райисполкома. В деревню Вишнево специалист приехала из Воложина, чтобы накануне 1 июня привезти детям Веры Крутько подарки.

— На сегодняшний день законодательство построено так, чтобы до крайней точки ребенок проживал в семье. Вчера (30 мая — Прим.), изучая личное дело этой семьи, было установлено, что никаких несусветных задач перед ней не ставилось, семья проверялась еженедельно, — утверждает Ирина Жданюк.

Ирина Жданюк считает, что благодаря хорошему отношению чиновников к семье, дети жили с мамой

Фото: TUT.BY

Она отметила: вишневское хозяйство «действительно имеет финансовые проблемы», но работа с ним и другими структурами была хорошо налажена.

— На сегодняшний день не стоит вопрос о забирании детей. Работа с семьей будет продолжена, решается вопрос об оказании помощи отцу и направлении его на лечение от алкогольной зависимости. И пока он будет лечиться, детей в приют не отправят, потому что бабушка может сама справиться, — говорит Ирина Жданюк. — Чтобы поддержать эту семью, педагоги, исходя из своей человеческой и гражданской позиции, будут помогать продуктами, пока мы оформляем документы по потере кормильца. Также подключен «Красный крест» для подготовки продуктового набора.

— Если школа так помогала семье, почему деревенские жители недовольны?

— Особенности сельской местности заключаются в том, что здесь каждый друг друга знает. Не всем приятно, когда семья требует внимания со стороны, а к ним приходит учреждение образования и выполняет свои должностные обязанности.

— Какой набор продуктов должен быть в холодильнике, когда приходит проверка?

— У Веры был картофель, закатки, сало. Дети сельские, никогда не поверю, что кто-то требовал твердые сыры. При моем последнем посещении Вера Александровна жарила блины с творогом. В доме было чисто, дети смотрели мультики, никакого депрессивного состояния у мамы не было.

В школе хранится большая папка с документами, касающаяся семьи Крутько.

Эта папка — личное дело семьи Крутько

Фото: TUT.BY

В ней лежат бумаги о том, что не раз с супругами проводилась профилактическая беседа, а также запросы в колхоз выделить семье деньги на покупку школьных принадлежностей, дров и брикета. Накануне областная межведомственная проверка изучила личные дела семей, касающиеся СОП, нарушений не нашла.

— Только благодаря школе, ОАО «Агро-Вишневский», сельскому совету эти дети жили с мамой. Здесь важную роль сыграл человеческий фактор, — говорит на прощание Ирина Леонидовна.

«По коллективному договору 30% зарплаты можем выплачивать зерном»

Директор ОАО «Агро-Вишневский» Алексей Федорович заверяет, что никаких проблем с выплатой зарплаты у предприятия нет, лишь иногда бывает задержка на неделю. Буквально 31 мая всем выплатили деньги.

— По коллективному договору до 30% зарплаты можем выплачивать натурпродукцией — зерно, мед или скот, — комментирует Алексей Федорович. — Всем неблагополучным семьям зарплата выплачивается в первую очередь, но Крутько из 24 положенных дней на работу выходили только 18. После зарплаты по 4−5 дней не появлялись на работе, их не раз по этому поводу вызывали на комиссию. Некоторые люди просто не хотят забирать зерно, поэтому и говорят, что предприятие должно им деньги.

По словам директора, маленькие зарплаты у тех, кто не хочет работать. Семье Крутько колхоз не раз оказывал материальную помощь.

— Жаль, что вы не приехали сегодня, увидели бы, сколько людей не вышло на работу. Из 86 человек — 10−15. О какой зарплате тогда идет речь? Например, вчера один механизатор получил 998 рублей, второй — 1300, пастухи зарабатывают по 500−600 рублей. Было бы желание. Дима Крутько в этом году дважды был уволен за пьянки и прогулки. Мы берем всех, есть проблема с кадрами. И Вера, и Дима — это идеальные работники, лучше не найдешь, но когда выпивали — все. Переставали ходить на работу и заставить было невозможно, — вспоминает Алексей Алексеевич.

P.S. После встречи с журналистами заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних поехала в дом Крутько, позже отца детей, Дмитрия, увезли на лечение от алкоголизма.