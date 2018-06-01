Послам G7 раскрыли детали спецоперации с Бабченко 1.06.2018, 20:32

Генпрокурор Украины и председатель СБУ заявили, что избранная стратегия позволила не допустить гибели журналиста.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко и председатель СБУ Василий Грицак проинформировали послов стран "Большой семерки", ЕС, Норвегии, Австралии и представителей Совета Европы о спецоперации по предотвращению убийства журналиста Аркадия Бабченко.

Об этом сообщается на сайте ГПУ.

“1 июня 2018 года состоялась встреча генерального прокурора Украины Юрия Луценко с руководителями дипломатических представительств стран-представителей «Большой семерки», стран ЕС, Норвегии, Австралии, Европейского Союза и Совета Европы о проведенной 29 мая 2018 года успешной спецоперации правоохранительных органов Украины по предотвращению убийства журналиста Аркадия Бабченко. В мероприятии принимал участие председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак», - говорится в сообщении.

По данным ГПУ, на встрече сообщено о ключевых аспектах проведенной работы и тех целях, которые ставились при принятии решения о проведении контроля за совершением преступления в форме имитирования обстановки преступления.

Отмечается, что Луценко и Грицак акцентировали внимание международного сообщества на том, что именно избранная стратегия позволила не только не допустить гибели журналиста, пресечь преступление, полностью задокументировать преступные действия организатора, получить доказательства его связи с заказчиком преступления, но и получить сведения о возможных потенциальных жертвах, против которых, вероятно, готовились террористические акты и убийства.

По словам генпрокурора, проведена масштабная и сложная операция, информация о деталях которой будет оперативно доведена до сведения общественности с учетом требований уголовного процессуального законодательства и интересов следствия.

Как сообщалось, 29 мая правоохранители заявили, что 41-летний журналист Аркадий Бабченко смертельно ранен на пороге своей квартиры в Киеве. По факту убийства журналиста было открыто уголовное производство.

В среду, 30 мая, выяснилось, что Бабченко жив. Председатель СБУ Грицак заявил, что российские спецслужбы заказали убийство журналиста, а СБУ провела спецоперацию и сорвала покушение, инсценировала преступление. При проведении спецоперации сотрудники спецслужбы задержали в Киеве организатора убийства журналиста.

В четверг, 30 мая, Юрий Луценко заявил, что он и глава СБУ встретятся с послами G7 для разъяснений в деле инсценировки убийства Бабченко.