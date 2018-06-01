Добрый премьер Георгий Филатов, РБК

1.06.2018, 20:42

Георгий Филатов

Как Каталония может использовать смену власти в Мадриде.

Отставка Мариано Рахоя с новой остротой ставит вопрос о будущем отношений Мадрида и Каталонии. Бывший глава правительства Испании избрал для борьбы с сепаратистами политику жесткую и бескомпромиссную, которая казалась тактически успешной. Единство сепаратистских партий было подорвано. Углубился раскол между умеренными и радикальными сторонниками выхода из Испании. В немалой степени этому способствовала твердость Рахоя, который неустанно демонстрировал, что центральное правительство жестко ответит на любое нарушение Конституции.

Твердость без вариантов

Однако, хотя значительная часть (шесть из 13) членов каталонского правительства оказались за решеткой, а его бывший глава Карлес Пучдемон сейчас в Германии ждет решения об экстрадиции, проблему Каталонии испанское правительство так и не решило. Несмотря на разногласия, сепаратисты не отказываются от своих целей, тем более что Рахой так ничего и не предложил умеренному крылу каталонских националистов. Сторонники независимости пользуются поддержкой примерно половины населения региона, о чем свидетельствуют опросы общественного мнения. Но гораздо важнее то, что они получили большинство в региональном парламенте, в результате чего Каталония для Испании превратилась в постоянный фактор нестабильности: любое назначение в каталонском правительстве сопровождалось небольшим общеиспанским кризисом.

Обвинения в коррупции, ставшие поводом для вынесения вотума недоверия, — важная, но не единственная причина отстранения Рахоя от власти. Подобные скандалы часто сопровождали правящую Народную партию в последние годы: чего только стоила отставка главы Мадридской автономии Кристины Сифуэнтос, которую обвинили в незаконном получении магистерской степени. Однако именно каталонский кризис, вину за возникновение которого возлагают на экс-премьера, стал причиной широкого недовольства. Его бескомпромиссная политика в отношении Каталонии с момента прихода к власти, неумение договариваться — вот набор обвинений, который все чаще звучал в отношении Рахоя.

Рамки для диалога

После отставки премьера перед региональными партиями открываются хорошие перспективы. Новое правительство, которое сформирует лидер Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП) Педро Санчес, будет более компромиссным. Во-первых, потому что это характерно для социалистов. Во-вторых, сам успех вотума недоверия является во многом заслугой каталонских и баскских националистов: именно их содействие в конечном счете обеспечило необходимое количество голосов. Так что даже если социалисты захотят повести себя жестко, у них для этого просто не будет возможности. Им придется править, добиваясь поддержки разных партий, которые обязательно будут требовать что-то взамен. Это будет непросто, и противоречия уже начались. Чтобы заручиться поддержкой Баскской национальной партии, Санчес пообещал сохранить бюджет, о котором договорился с этой партией Рахой. Но такой шаг сразу же осудила левая партия «Подемос», которая давно критиковала бюджетную политику Народной партии за недостаточные, на ее взгляд, траты на социальные нужды.

В лице Санчеса каталонские националисты получают более сговорчивого руководителя правительства. В своем выступлении во время дебатов о вотуме недоверия, которое можно интерпретировать как программу его правительства, Санчес заявил о готовности начать диалог с правительством Каталонии. И хотя он оговорился, что переговоры будут проходить в рамках, очерченных нынешним статутом автономии, такой подход сильно отличается от позиции Рахоя. Глава Народной партии обычно говорил о возможности диалога с каталонскими сепаратистами в самую последнюю очередь.

Да и отношение к руководителю социалистов в Каталонии лучше, чем к Рахою, который еще до обострения кризиса скомпрометировал себя в глазах многих каталонцев резкими заявлениями. В значительной мере успех сепаратистов связан с непопулярностью Народной партии и лично ее главы в Каталонии. На референдуме о независимости в октябре 2017 года многие каталонцы голосовали не за сепаратистов, а против Рахоя и его политики. Его отставка сама по себе может снизить градус сепаратистских настроений в регионе.

Умеренная позиция Санчеса и его готовность к диалогу могут усилить раскол среди каталонских сепаратистов. У нового главы правительства есть гораздо больше возможностей выстроить нормальные отношения с умеренным крылом каталонских националистов, предложив приемлемые компромиссы. Прежде всего речь может пойти о расширении налогово-бюджетной автономии провинции, создании в Каталонии своего суда и официальном признании каталонцев отдельной нацией. Если об этом удастся договориться, то от реакции на события, в которой преуспел Рахой, испанское правительство перейдет к реальному решению каталонского кризиса.

Георгий Филатов, РБК