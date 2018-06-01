США хотят разместить в Германии современный противоракетный комплекс THAAD 1.06.2018, 20:56

Фото с сайта profi-forex.org

Противоракетный комплекс США хотят разместить в связи с растущей угрозой со стороны Ирана.

Оборонное ведомство США провело предварительные переговоры с Германией о размещении на территории этой страны сверхсовременной системы противоракетной обороны THAAD, аргументируя это растущей угрозой со стороны Ирана.

Об этом сообщает ukrinform.ru со ссылкой на Reuters.

"Американские военные провели предварительные переговоры о перемещении мощной системы ПРО в Германию с целью усиления европейской обороны", - отмечается в сообщении.

При этом подчеркивается, что речь идет о сверхсовременном противоракетном комплексе THAAD (Высотной зональной обороны на театре военных действий), появление которого в Германии может вызвать новую волну обострений с Москвой.

Предложение США об отправке в Европу системы THAAD было озвучено европейцам еще до того, как президент Трамп объявил о выходе Вашингтона из Иранского ядерного соглашения. Идея заключается в том, чтоб усилить противоракетные и противовоздушные возможности Европы.

"Хотя Европа и Соединенные Штаты имеют разногласия о дальнейшей судьбе ядерного соглашения (с Тегераном – ред.), они разделяют обеспокоенность в связи с развитием в Иране программы баллистических ракет", - подчеркивается в публикации.

Обеспокоенность небезосновательна, поскольку иранские ракеты Shahab 3 уже имеют радиус действия 2 тыс. километров, достаточный для того, чтобы достичь Южной Европы. Кроме того, в Иране заявили, что намерены увеличить диапазон действия своих ракет, поскольку он ограничивается только стратегической доктриной, а не техническими показателями.

Ракетный комплекс THAAD имеет подвижное наземное базирование (на специальных тягачах). Он предназначен для высотного заатмосферного перехвата ракет средней дальности.