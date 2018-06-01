Дерипаска перевел недвижимость во Франции на родственников 1 1.06.2018, 21:16

Олег Дерипаска

Родственники попавшего под санкции акционера Rusal стали владельцами виллы и особняка во Франции.

Бизнесмен Олег Дерипаска (занимает 19-е место в списке 200 богатейших бизнесменов России с состоянием $6,7 млрд по версии Forbes) перевел британскую фирму Terra Services на Валентину Петровну Дерипаску, 1938 года рождения, и Павла Езубова, 1975 года рождения. Как следует из британского регистра, это произошло 25 января. Фамилия, имя и отчество, а также дата рождения этих людей совпадают с данными матери и двоюродного брата бизнесмена, передает РБК.

Terra Services связана с компаниями, которые владеют объектами недвижимости во Франции. Согласно ее отчетам, три компании по управлению недвижимостью (одна — в Сан-Тропе и две — в Париже) под названиями Windberg Saint Tropez, Le Cordillera и 33 rue de l'Université принадлежали Дерипаске и являлись связанными сторонами с Terra Services.

Какие именно объекты недвижимости принадлежат этим компаниям, в реестре не говорится. Но они расположены в двух жилых зданиях в Париже (по адресам 33 rue de l'Université и 38 rue de Berri) и на одной вилле — в Сан-Тропе (по адресу chemin du Cap Capon Villa Héraclès Cap Capon).

Согласно выпискам из французской базы недвижимости на 30 мая, эти объекты недвижимости принадлежат теперь Валентине Дерипаске и Езубову.

Объект по адресу 1/ 33, rue de l’Universitéé 75007 — это особняк, минимальная цена такого объекта составляет €18 тыс. за 1 кв. м, максимальная — €40 тыс. за 1 кв. м, оценили по запросу РБК эксперты компании Vendome Estate.

По адресу 2/ 38, rue de Berri 75008 расположен жилой дом. «Если речь идет о квартире, то минимальная цена будет €10 тыс. за 1 кв. м и максимальная — €13 тыс. за 1 кв. м», — отметили в Vendome Estate.

На сайте проектной компании Bear Project Management, которая проводила реновацию виллы Héraclès в Сан-Тропе, оценили свою работу в €17,9 млн. По данным Bear PM, комплекс в Сан-Тропе включает основную виллу, гостевой дом и дом для обслуживающего персонала. Также там есть парк площадью 130 га, два бассейна и спа-центр. По данным компании, у заказчика реновации виллы Héraclès также есть резиденция в Порто-Черво на Сардинии, которая зарегистрирована на ту же фирму Windberg. Это вилла Walkirie, реновация которой обошлась владельцу в €2,5 млн.

Представитель Дерипаски не стал комментировать смену собственников объектов недвижимости.

Юридически структура имеет статус Société Civile Immobilière — некоммерческой компании для владения недвижимостью. Такой вид компании позволяет членам одной семьи или группе людей стать владельцами в разных или равных долях и управлять вместе одним или несколькими объектами недвижимости. У объекта собственности с таким статусом должно быть как минимум два владельца (кто был вторым собственником этих объектов вместе с Олегом Дерипаской, в документах Terra Services не говорится).

Согласно данным французской базы недвижимости, управляющим всех трех компаний является уроженец Зимбабве с британским гражданством Грэм Бонэм Картер. О нем упоминала газета The Washington Post в ноябре 2017 года в статье про покупку Дерипаской особняка в центре Вашингтона за $15 млн. Издание называло Бонэма исполнительным директором фирмы Gracetown, осуществившей ремонт особняка, а также сотрудником Terra Services.

Дерипаска переоформил французскую недвижимость на своих родственников через несколько месяцев, после того как в ноябре 2017 года в Ницце был задержан российский сенатор Сулейман Керимов. Его подозревают в уклонении от уплаты налогов при покупке элитной недвижимости на Лазурном Берегу по заниженной цене. По версии следствия, общая сумма сделок с виллами на юге Франции составила около €400 млн. Керимов находится под подпиской о невыезде с залогом в размере €40 млн.

Проблемы сенатора стали для всех российских бизнесменов, имеющих собственность за рубежом, «первым звоночком», сказал РБК партнер юридической компании «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Клеточкин. Власти европейских стран, особенно Великобритании, а также США, в последнее время значительно усилили требования по прозрачности источников происхождения капиталов, вкладываемых в экономику данных стран, говорит юрист.

Защита от санкций

Отец Павла Езубова — Алексей, родной брат матери Дерипаски, — является депутатом Госдумы от партии «Единая Россия» и входит в комитет Госдумы по аграрным вопросам. Павел, который в 1998 году окончил физфак МГУ, в начале 2000-х работал финансовым директором в Сибирской инвестиционной компании и «Базовом элементе» Дерипаски. Езубову принадлежат доли в нескольких компаниях, подконтрольных его двоюродному брату, — в компании «Ингосстрах», банке «Союз», а также вторая крупнейшая российская отельная сеть «ГОСТ отель менеджмент». В 2015 году Дерипаска передал ему агентство «Роспечать».

Согласно материалам Terra Services, 23 апреля Езубов сменил гражданство — он получил кипрский паспорт. Дерипаска получил кипрский паспорт еще в 2017 году, но при этом он остается гражданином России, говорил РБК его представитель.

В России Валентине Дерипаска принадлежит, согласно СПАРК, компания «Возрождение», которая контролирует более 20 фирм в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае и Хакасии.

6 апреля Минфин США ввел санкции в отношении российских бизнесменов, менеджеров госкомпаний, чиновников и компаний, в их число попал Дерипаска и несколько принадлежащих ему компаний, включая «Базовый элемент», En+ и UC Rusal. Эти санкции предполагают блокировку активов, а также запрещают американским гражданам и компаниям вести любую экономическую деятельность с фигурантами этого списка. Дерипаска согласился снизить свою долю в En+ (основном акционере UC Rusal) до менее 50%, чтобы вывести алюминиевую компанию из-под санкций.

С высокой долей вероятности перевод недвижимости связан именно с попыткой избежать осложнений, вызванных санкциями, говорит Клеточкин. Но он сомневается в эффективности такой защиты. Суды при рассмотрении вопроса о нарушении санкционного режима обладают возможностью глубоко погрузиться в дело и могут счесть все смены владельцев лишь попыткой спрятать актив с соответствующими последствиями как для имущества, так и для бизнесменов. «На мой взгляд, действенного механизма и спрятать имущество, и сохранить над ним эффективный контроль нет. Рано или поздно все тайное станет явным. В принципе имущество можно передать в траст, но тогда надо смириться с потерей контроля», — резюмировал эксперт.