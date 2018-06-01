Студенты в Гродно дважды обокрали один и тот же бар 1.06.2018, 21:34

иллюстрационное фото

Парни украли кальян и алкоголь.

В один из дней двое молодых людей 1998 и 1999 годов рождения отдыхали в баре по улице Калючинская. После того, как заведение уже закрылось, они разбили окно и проникли через проем внутрь. Парни украли кальян и алкоголь.

На утро владелица бара увидела следы происшествия, обратилась в милицию, закрыла разбитое окно фанерой, а в зал поставила камеры видеонаблюдения с датчиками движения, которые сразу же передают картинку на мобильный телефон, сообщили kp.by в УВД Гродненского облисполкома.

Примерно через неделю злоумышленники опять пришли ночью в ее заведение. Действовали аналогичным способом: отогнули фанеру, вставленную вместо стекла, и принялись собирать кальян, алкоголь, продукты питания. Владелице сразу же пришло оповещение о происходящем, и она вызвала милицию.

Студенты были задержаны прямо на месте преступления. Позже выяснилось, что это были те же молодые люди, которые неделю назад совершили первую кражу. По соответствующей статье в отношении них возбуждено уголовное дело.