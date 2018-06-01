В Италии сформировано новое правительство 1.06.2018, 21:40

Коалиционное правительство возглавил Джузеппе Конте.

1 июня во дворце Квиринале в Риме приняло присягу новое правительство Италии, сообщает gordonua.com со ссылкой на сайт президента страны.

Спустя 90 дней после парламентских выборов удалось сформировать коалиционный кабинет, в который вошли представители популистского движения "Пять звезд" и правой партии "Лига".

Новым премьер-министром президент Италии Серджо Маттарелла назначил Джузеппе Конте.

27 мая Конте вернул полученный от президента мандат на формирование кабинета после того, как Маттарелла отказался утверждать на должность министра экономики и финансов кандидатуру Паоло Савоны от партии "Лига", который имеет имидж евроскептика.

В новом кабинете, состав которого Конте назвал 31 мая, Савона присутствует, но в качестве министра по европейским делам.

31 мая, после того, как стало известно об успешном окончании политического кризиса, Маттарелла отозвал мандат на формирование технократического кабинета, выданный бывшему исполнительному директору Международного валютного фонда Карло Коттарелли. Предполагалось, что нейтральное правительство будет работать до внеочередных парламентских выборов.