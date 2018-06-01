Бизнесмен Фрейдзон: Путин до сих пор боится Кумарина 1.06.2018, 21:47

Владимир Барсуков

По словам израильского бизнесмена, Путин повязан с Кумариным кровью и кокаиновыми деньгами.

В 1990-х годах работавший в мэрии Санкт-Петербурга Владимир Путин помогал лидеру тамбовской преступной группировки Владимиру Барсукову, известному как Кумарин.

Об этом в интервью изданию "Гордон" сообщил израильский бизнесмен Максим Фрейдзон, работавший в Санкт-Петербурге в 90-х годах и заставший ранние этапы карьеры нынешнего президента РФ Владимира Путина.

"Кумарин – преступник с очень большой простотой в принятии резких решений. Поначалу Путин был у тамбовских обслуживающим персоналом из мэрии. Причем обслуживал и Кумарина, и воюющего с ним Костю Могилу. Путин их обслуживал и обоих боялся. Костю убили, Кумарин в тюрьме", – рассказал бизнесмен.

На вопрос, почему нынешний президент РФ "до сих пор боится Кумарина", Фрейдзон ответил: "Кумарин очень много знает".

"Путин повязан с ним кровью и кокаиновыми деньгами, которые отмывались через торговлю нефтепродуктами и другие городские проекты", – заявил он.

Фрейдзон подчеркнул, что Кумарин сидит с 2007 года потому, что Кумарин "как был неуправляемым преступником, так и остался".

Путин работал в мэрии Санкт-Петербурга, когда мэром был Анатолий Собчак. Мэром Собчак работал с 12 июня 1991 года по 16 июня 1996 года.